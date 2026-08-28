Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe planeación financiera para 2027

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    Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe planeación financiera para 2027
    Los proyectos de ingresos y egresos para 2027 fueron presentados y aprobados. CORTESÍA

Se avanzó en la planeación presupuestal del municipio para el ejercicio fiscal del próximo año

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por unanimidad los asuntos sometidos a consideración durante la sesión ordinaria de este viernes, entre ellos los proyectos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2027, así como acuerdos relacionados con servicios públicos, infraestructura, educación y desarrollo urbano.

La sesión fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que la planeación presupuestal permitirá dar continuidad a los programas, acciones y obras municipales, bajo criterios de responsabilidad financiera y de atención a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.

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“Estamos trabajando con anticipación y responsabilidad para que Ramos Arizpe siga teniendo finanzas ordenadas y capacidad para responder a las necesidades de nuestra gente. Cada decisión que pasa por Cabildo debe traducirse en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para las familias”, expresó.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de mantener finanzas municipales ordenadas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de mantener finanzas municipales ordenadas. CORTESÍA

Durante la sesión, el cuerpo edilicio también respaldó acuerdos para destinar patrimonio municipal a proyectos de interés público y beneficio regional, incluidos aquellos relacionados con infraestructura de transporte y el fortalecimiento de la oferta educativa.

Asimismo, se aprobaron disposiciones para reconocer e incentivar la labor del personal de Protección Civil y Bomberos, además de diversos asuntos administrativos, de desarrollo urbano y de ordenamiento de actividades comerciales, conforme a la normatividad municipal vigente.

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Gutiérrez Merino señaló que el trabajo coordinado entre los integrantes del Cabildo permite atender tanto las necesidades actuales como los proyectos de largo plazo para el municipio.

La sesión concluyó con la aprobación unánime de los asuntos contemplados en el orden del día, con lo que el Ayuntamiento refrendó su compromiso de mantener una administración ordenada, responsable y enfocada en el desarrollo de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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