Aprueba Cabildo donación de terrenos para construir guarderías del IMSS en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de ampliar los espacios de atención para la primera infancia y brindar apoyo a las familias trabajadoras, el Cabildo de Monclova aprobó la donación de dos predios municipales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se proyecta la construcción de nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). La propuesta fue avalada durante la sesión ordinaria encabezada por el alcalde Carlos Villarreal, como parte del procedimiento legal que permitirá al IMSS desarrollar esta infraestructura en las colonias Mezquital y Tierra y Libertad.

El edil explicó que la aprobación corresponde a una segunda etapa del proceso, luego de que previamente se autorizó la desincorporación de los terrenos del patrimonio municipal. Ahora, el expediente será enviado al Congreso del Estado para obtener la autorización definitiva y formalizar la donación. Carlos Villarreal destacó que este proyecto es resultado de las gestiones realizadas entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y autoridades del Seguro Social, con el propósito de incrementar la cobertura de servicios de cuidado infantil en la ciudad. Señaló que la construcción de estos centros permitirá ofrecer mayores oportunidades de atención para niñas y niños, además de representar un respaldo para madres y padres trabajadores que requieren espacios seguros para el cuidado de sus hijos mientras cumplen con sus jornadas laborales.

El alcalde reconoció además el apoyo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como la colaboración de directivos del IMSS para concretar esta iniciativa que beneficiará a cientos de familias monclovenses. Con este acuerdo, el municipio avanza en la consolidación de un proyecto que busca fortalecer la infraestructura social y ampliar los servicios destinados a la niñez, en coordinación con instancias estatales y federales.

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