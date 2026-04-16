Aprueban en la Cámara de Diputados el Día Nacional de Productores de Nuez... a propuesta del diputado por Coahuila, Rubén Moreira

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 16 abril 2026
    Aprueban en la Cámara de Diputados el Día Nacional de Productores de Nuez... a propuesta del diputado por Coahuila, Rubén Moreira
    Diputados destacan impacto económico de la producción de nuez en el norte del País. CORTESÍA

Con 417 votos avalan iniciativa que reconoce labor agrícola y abre ruta a políticas públicas para fortalecer economías regionales

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 417 votos a favor el dictamen que establece el 17 de mayo como el Día Nacional de las y los Productores de Nuez, iniciativa promovida por los legisladores por Coahuila, Rubén Moreira Valdez y Óscar Torres Castañeda.

Durante la discusión en tribuna, el diputado Erubiel Alonso Que destacó que esta actividad constituye un eje estratégico para las economías rurales del norte del país, particularmente en entidades como Coahuila, Chihuahua y Sonora, al generar empleo, fortalecer cadenas agroalimentarias y potenciar exportaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/designan-a-torreon-como-sede-oficial-para-el-congreso-nacional-amprofe-2027-MF20071580

RECONOCIMIENTO AL CAMPO Y SU IMPACTO ECONÓMICO

El legislador subrayó que respaldar al sector productivo implica reconocer el esfuerzo de quienes sostienen el desarrollo regional. Señaló que honrar a las y los productores va más allá de celebrar la cosecha, al tratarse de una actividad que demanda constancia, inversión y políticas públicas que impulsen su crecimiento.

Desde la perspectiva de los promoventes, el decreto busca visibilizar la relevancia del sector nogalero, dignificar el trabajo agrícola y abrir espacios para el diseño de estrategias que mejoren la competitividad del campo mexicano y de las pequeñas empresas vinculadas a esta actividad.

IMPULSO A POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR

En el documento aprobado, se plantea que el reconocimiento oficial permitirá detonar mecanismos de apoyo como incentivos fiscales, financiamiento rural, tecnificación de sistemas de riego, asistencia técnica e innovación productiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/animate-maraton-de-lectura-en-voz-alta-2026-convoca-a-comunidad-universitaria-en-saltillo-AE20069876

Asimismo, Rubén Moreira Valdez y Óscar Torres Castañeda advirtieron sobre los desafíos que enfrenta el sector, entre ellos la variabilidad climática, la disminución en la producción, riesgos fitosanitarios y el incremento en los costos operativos, así como la limitada disponibilidad de apoyos estructurales.

El diputado Erubiel Alonso reconoció el liderazgo de Moreira Valdez y la participación de Torres Castañeda en la construcción y gestión de la iniciativa, que busca fortalecer uno de los pilares de la actividad agroalimentaria del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Productores
Iniciativas

Organizaciones


Cámara de Diputados

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tos ferina a nivel nacional, pese a la baja registrada en Coahuila.

Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja
true

Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)
Personas afectadas por presunto fraude inmobiliario se manifestaron para exigir avances en el caso.

Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso
true

¿Quién para el boom de fraudes inmobiliarios?
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
true

El rancho de las mil y una trabas
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
Las estéticas clausuradas carecían de permiso para laborar; permanecerán así hasta comprobar su legalidad.

Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila