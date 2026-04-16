Aprueban en la Cámara de Diputados el Día Nacional de Productores de Nuez... a propuesta del diputado por Coahuila, Rubén Moreira

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 417 votos a favor el dictamen que establece el 17 de mayo como el Día Nacional de las y los Productores de Nuez, iniciativa promovida por los legisladores por Coahuila, Rubén Moreira Valdez y Óscar Torres Castañeda. Durante la discusión en tribuna, el diputado Erubiel Alonso Que destacó que esta actividad constituye un eje estratégico para las economías rurales del norte del país, particularmente en entidades como Coahuila, Chihuahua y Sonora, al generar empleo, fortalecer cadenas agroalimentarias y potenciar exportaciones.

RECONOCIMIENTO AL CAMPO Y SU IMPACTO ECONÓMICO El legislador subrayó que respaldar al sector productivo implica reconocer el esfuerzo de quienes sostienen el desarrollo regional. Señaló que honrar a las y los productores va más allá de celebrar la cosecha, al tratarse de una actividad que demanda constancia, inversión y políticas públicas que impulsen su crecimiento. Desde la perspectiva de los promoventes, el decreto busca visibilizar la relevancia del sector nogalero, dignificar el trabajo agrícola y abrir espacios para el diseño de estrategias que mejoren la competitividad del campo mexicano y de las pequeñas empresas vinculadas a esta actividad. IMPULSO A POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR En el documento aprobado, se plantea que el reconocimiento oficial permitirá detonar mecanismos de apoyo como incentivos fiscales, financiamiento rural, tecnificación de sistemas de riego, asistencia técnica e innovación productiva.

Asimismo, Rubén Moreira Valdez y Óscar Torres Castañeda advirtieron sobre los desafíos que enfrenta el sector, entre ellos la variabilidad climática, la disminución en la producción, riesgos fitosanitarios y el incremento en los costos operativos, así como la limitada disponibilidad de apoyos estructurales. El diputado Erubiel Alonso reconoció el liderazgo de Moreira Valdez y la participación de Torres Castañeda en la construcción y gestión de la iniciativa, que busca fortalecer uno de los pilares de la actividad agroalimentaria del país.

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