Aprueban sorteo ‘Participa y Gana Pagando tu Predial 2026’ en Ramos Arizpe

En Sesión Ordinaria de Cabildo realizada en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, las y los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron por unanimidad la puesta en marcha del sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, dirigido a todos los contribuyentes que realicen su pago del impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo del próximo año.

De acuerdo con lo aprobado, el sistema funcionará mediante un boleto por cada clave catastral, con el cual las y los contribuyentes participarán en tres sorteos que, en total, repartirán 400 mil pesos en premios.

La distribución de los incentivos será la siguiente: 200 mil pesos para quienes paguen y resulten ganadores en enero; 130 mil pesos para quienes paguen en febrero, incluyendo a quienes ya participaron en enero sin haber sido premiados; y 70 mil pesos para quienes realicen su pago en marzo, así como para quienes hayan pagado en los meses previos sin resultar ganadores.

Los sorteos se llevarán a cabo los días 6 de febrero, 6 de marzo y 3 de abril de 2026.

Con esta medida, el Gobierno Municipal busca incentivar el pago puntual y reconocer el compromiso de las familias que contribuyen al desarrollo de Ramos Arizpe.

Exhortan a activar el programa “Regularízate”

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó emitir un exhorto a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) para implementar el programa “Regularízate”, con el objetivo de invitar a más usuarios a ponerse al corriente en su servicio de agua potable y fortalecer el sistema operador.