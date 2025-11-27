Ramos Arizpe: Entregan apoyos educativos a la primaria Lorenzo Martínez Medina

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó las entregas número 36 y 37 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges” en la primaria Lorenzo Martínez Medina, beneficiando a cerca de 600 estudiantes de los turnos matutino y vespertino con mobiliario, equipo educativo y material de oficina destinado a fortalecer las condiciones de aprendizaje.

En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la directora de Educación Municipal, Mónica Merino Sánchez, reafirmó que la educación es la ruta más segura para transformar Ramos Arizpe. Señaló que cada apoyo que gestionan los gobiernos estatal y municipal representa una inversión directa en el futuro de los niños y en el fortalecimiento de los planteles educativos del municipio.

Merino Sánchez destacó que las entregas del programa responden a necesidades expresadas directamente por cada escuela, lo que permite dirigir los recursos con mayor precisión y efectividad según las prioridades de cada comunidad escolar.

En esta ocasión, el turno matutino recibió una inversión de 50 mil pesos, destinada a reforzar sus espacios administrativos y académicos mediante mobiliario nuevo, climatización y material básico de oficina, con el objetivo de mejorar tanto el ambiente de trabajo del personal docente como las condiciones de aprendizaje de los alumnos.