Ramos Arizpe: Entregan apoyos educativos a la primaria Lorenzo Martínez Medina
Dan mobiliario, equipo y material de oficina a planteles educativos
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó las entregas número 36 y 37 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges” en la primaria Lorenzo Martínez Medina, beneficiando a cerca de 600 estudiantes de los turnos matutino y vespertino con mobiliario, equipo educativo y material de oficina destinado a fortalecer las condiciones de aprendizaje.
En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la directora de Educación Municipal, Mónica Merino Sánchez, reafirmó que la educación es la ruta más segura para transformar Ramos Arizpe. Señaló que cada apoyo que gestionan los gobiernos estatal y municipal representa una inversión directa en el futuro de los niños y en el fortalecimiento de los planteles educativos del municipio.
Merino Sánchez destacó que las entregas del programa responden a necesidades expresadas directamente por cada escuela, lo que permite dirigir los recursos con mayor precisión y efectividad según las prioridades de cada comunidad escolar.
En esta ocasión, el turno matutino recibió una inversión de 50 mil pesos, destinada a reforzar sus espacios administrativos y académicos mediante mobiliario nuevo, climatización y material básico de oficina, con el objetivo de mejorar tanto el ambiente de trabajo del personal docente como las condiciones de aprendizaje de los alumnos.
El turno vespertino también fue beneficiado con 50 mil pesos, aplicados en la adquisición de equipo tecnológico, mobiliario para aulas y oficinas, y material de apoyo educativo, acciones que permitirán fortalecer el aprovechamiento escolar y facilitar las actividades diarias del plantel.
“Nuestro compromiso es que cada escuela reciba lo que realmente necesita para mejorar sus espacios educativos. La administración que lidera Tomás Gutiérrez escucha, responde y trabaja para que ningún plantel se quede atrás”, afirmó la directora.
En el evento estuvieron presentes Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de la estrategia Mejora Coahuila; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y la regidora María Adelaida Gutiérrez Romo, quienes acompañaron a los directivos y padres de familia durante la supervisión de la entrega.