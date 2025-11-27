Ramos Arizpe: Entregan apoyos educativos a la primaria Lorenzo Martínez Medina

Coahuila
/ 27 noviembre 2025
    Ramos Arizpe: Entregan apoyos educativos a la primaria Lorenzo Martínez Medina
    La directora de Educación Municipal, Mónica Merino Sánchez, acudió en representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino. FOTO: CORTESÍA

Dan mobiliario, equipo y material de oficina a planteles educativos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó las entregas número 36 y 37 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges” en la primaria Lorenzo Martínez Medina, beneficiando a cerca de 600 estudiantes de los turnos matutino y vespertino con mobiliario, equipo educativo y material de oficina destinado a fortalecer las condiciones de aprendizaje.

En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la directora de Educación Municipal, Mónica Merino Sánchez, reafirmó que la educación es la ruta más segura para transformar Ramos Arizpe. Señaló que cada apoyo que gestionan los gobiernos estatal y municipal representa una inversión directa en el futuro de los niños y en el fortalecimiento de los planteles educativos del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan atención ciudadana con un modelo más ágil en Ramos Arizpe

Merino Sánchez destacó que las entregas del programa responden a necesidades expresadas directamente por cada escuela, lo que permite dirigir los recursos con mayor precisión y efectividad según las prioridades de cada comunidad escolar.

En esta ocasión, el turno matutino recibió una inversión de 50 mil pesos, destinada a reforzar sus espacios administrativos y académicos mediante mobiliario nuevo, climatización y material básico de oficina, con el objetivo de mejorar tanto el ambiente de trabajo del personal docente como las condiciones de aprendizaje de los alumnos.

$!Los apoyos entregados responden a necesidades planteadas directamente por cada plantel educativo.
Los apoyos entregados responden a necesidades planteadas directamente por cada plantel educativo. FOTO: CORTESÍA

El turno vespertino también fue beneficiado con 50 mil pesos, aplicados en la adquisición de equipo tecnológico, mobiliario para aulas y oficinas, y material de apoyo educativo, acciones que permitirán fortalecer el aprovechamiento escolar y facilitar las actividades diarias del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores

“Nuestro compromiso es que cada escuela reciba lo que realmente necesita para mejorar sus espacios educativos. La administración que lidera Tomás Gutiérrez escucha, responde y trabaja para que ningún plantel se quede atrás”, afirmó la directora.

En el evento estuvieron presentes Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de la estrategia Mejora Coahuila; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y la regidora María Adelaida Gutiérrez Romo, quienes acompañaron a los directivos y padres de familia durante la supervisión de la entrega.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?