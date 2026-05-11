Coahuila, en el Top Ten de ventas de vehículos híbridos y eléctricos

Coahuila se ubicó en el Top Ten de ventas de vehículos híbridos y eléctricos durante el periodo enero-abril de 2026, con un total de 1,435 unidades y estuvo en la décima posición en el primer cuatrimestre del año.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en el periodo enero-abril 2026, en el país se vendieron 60,402 unidades y esto representó un crecimiento de 38.8% en comparación al mismo periodo del año pasado.

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Por estados, el Top durante el primer cuatrimestre del año, lo lidera la CDMX con 14,639 unidades, le sigue Estado de México con 7,945, Nuevo León con 6,369, Jalisco con 5,125, Guanajuato con 2,386, Puebla con 2,056, Querétaro con 1,811, Veracruz con 1,757, Yucatán con 1,503 y Coahuila con sus 1,435 unidades.

Le siguen estados como Sinaloa con 1,285 unidades y Chihuahua con 1,264, mientras que el resto de las entidades con 12,827 unidades.

En el caso específicamente de abril, el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, dio a conocer que en ese mes en el país se vendieron 16,219 unidades y de ellas 11,179 fueron híbridos, 2,644 fueron híbridos plugin y 2,396 eléctricos; representó un incremento del 59% en las ventas.

En el caso de Coahuila fueron 392 las unidades vendidas ese mes y de ellas, 291 fueron híbridos, 41 eléctricos y 50 híbridos plugin; asimismo se ubicó en noveno lugar nacional en ventas ese mes.

El Top Ten de ventas ese mes lo encabezó la CDMX con 3,459 unidades, Edomex con 2,312 unidades, Nuevo León con 1,572 unidades, Jalisco con 1,493 unidades, Guanajuato 648 unidades, Puebla 583 unidades, Querétaro 513 y Veracruz 513 unidades, Coahuila y Yucatán con sus 392 unidades cada uno,