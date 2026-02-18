Arranca en San Buenaventura jornada de vacunación casa por casa contra el sarampión

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el objetivo de proteger a la población y reforzar las acciones preventivas ante el riesgo de contagios, este miércoles inició en el municipio de San Buenaventura la jornada de vacunación casa por casa contra el sarampión, estrategia que busca llevar el biológico directamente a los hogares y garantizar la cobertura, especialmente entre menores de edad.

El alcalde Javier Flores informó que estas acciones se realizan en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 4, que encabeza Faustino Aguilar Arocha, así como con el equipo del programa Mejora Coahuila, cuyos brigadistas recorrerán las colonias del municipio para aplicar la vacuna y verificar esquemas incompletos.

El Edil destacó que esta estrategia forma parte de las medidas impulsadas a nivel estatal para prevenir brotes y fortalecer la salud pública.