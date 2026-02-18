Arranca en San Buenaventura jornada de vacunación casa por casa contra el sarampión

Coahuila
/ 18 febrero 2026
    Arranca en San Buenaventura jornada de vacunación casa por casa contra el sarampión
    Brigadistas recorrerán las colonias del municipio para aplicar la vacuna y verificar esquemas incompletos. LIDIET MEXICANO

Los menores de edad son el objetivo prioritario a inmunizar

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el objetivo de proteger a la población y reforzar las acciones preventivas ante el riesgo de contagios, este miércoles inició en el municipio de San Buenaventura la jornada de vacunación casa por casa contra el sarampión, estrategia que busca llevar el biológico directamente a los hogares y garantizar la cobertura, especialmente entre menores de edad.

El alcalde Javier Flores informó que estas acciones se realizan en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 4, que encabeza Faustino Aguilar Arocha, así como con el equipo del programa Mejora Coahuila, cuyos brigadistas recorrerán las colonias del municipio para aplicar la vacuna y verificar esquemas incompletos.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas

El Edil destacó que esta estrategia forma parte de las medidas impulsadas a nivel estatal para prevenir brotes y fortalecer la salud pública.

$!El alcalde Javier Flores también se formó para ser vacunado.
El alcalde Javier Flores también se formó para ser vacunado. LIDIET MEXICANO

“Agradecemos el compromiso del Gobierno del Estado por impulsar estrategias que fortalecen la salud pública y permiten que estos programas lleguen directamente a quienes más lo necesitan”, expresó el Presidente Municipal.

Por su parte, autoridades de Salud señalaron que el recorrido casa por casa permitirá identificar a niñas y niños que no han recibido la vacuna o que requieren refuerzo, con el fin de prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa, priorizando sectores con mayor vulnerabilidad.

Finalmente, el Alcalde reiteró el llamado a las familias para colaborar con el personal de salud y permitir el acceso a sus viviendas, al subrayar que la prevención es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía para proteger el bienestar de las familias de la región.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

