“Hola, soy Leo. Tengo 5 años de edad y una mutación llamada Síndrome de Leigh Surf I, soy de Saltillo vivo con mis padres y mi hermanita mayor Fernanda.

“Me encantan las Artes Marciales Mixtas (UFC), puedo verlas todo el día. Me encanta salir a pasear en mi silla y tener la atención de toda mi familia.

“Actualmente mis cuidados son 24/7 en todos sentidos, acudo a terapias físicas y gracias a Dios he tenido una buena evolución. Aún me dan miedo los chequeos, pues pienso que me sacarán sangre y eso me pone muy nervioso, tanto que todo mi cuerpo suda.

“Después de mi último internamiento no tenía movimiento de absolutamente nada, sólo mis ojitos, pero poco a poco he ido retomando movilidad en mis extremidades, algo de control cefálico, hago ruiditos con mi boca: estoy más reactivo. Realizo órdenes y mis estudios clínicos han salido bastante decentes para mi condición.

“Pero mis padres deben costear 12 paliativos muy costosos que en otros países cuestan la mitad con muchas más pastillitas.

“La calidad de vida no sólo se mide con un mini hospital en casa, es el amor, la dedicación y la tranquilidad es parte fundamental de mi recuperación. Soy Leo y Soy un Mitoguerrero”.

Esta es la carta de Leo para hacer visible su padecimiento a los saltillenses, quien junto a su mamá Cecilia Najera, visibiliza cada septiembre desde hace 3 años la existencia de este grupo de trastornos que afectan al cerebro, el corazón, el hígado, los músculos esqueléticos, los riñones y los sistemas endocrino y respiratorio.