Arteaga: Advierten riesgos para empresas que no adopten la economía circular; llaman a transformar residuos en oportunidades

ARTEAGA, COAH.- Las empresas que no incorporen prácticas de economía circular podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento, conseguir materias primas y mantenerse competitivas en los mercados internacionales, advirtieron especialistas durante la Convención Nacional de Canacintra, celebrada en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Enrique Lendo, coordinador de la cartera de proyectos de México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que las compañías enfrentan tres factores: mayores exigencias regulatorias, condiciones de financiamiento vinculadas al desempeño ambiental y nuevas demandas de los mercados. Advirtió que quienes no modifiquen sus estrategias de sostenibilidad podrían tener problemas para subsistir hacia 2040.