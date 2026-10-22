Arteaga: Advierten riesgos para empresas que no adopten la economía circular; llaman a transformar residuos en oportunidades
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Especialistas señalaron durante la Convención Nacional de Canacintra que el aprovechamiento de residuos y el uso eficiente de recursos serán clave para la competitividad hacia 2040
ARTEAGA, COAH.- Las empresas que no incorporen prácticas de economía circular podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento, conseguir materias primas y mantenerse competitivas en los mercados internacionales, advirtieron especialistas durante la Convención Nacional de Canacintra, celebrada en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Enrique Lendo, coordinador de la cartera de proyectos de México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que las compañías enfrentan tres factores: mayores exigencias regulatorias, condiciones de financiamiento vinculadas al desempeño ambiental y nuevas demandas de los mercados. Advirtió que quienes no modifiquen sus estrategias de sostenibilidad podrían tener problemas para subsistir hacia 2040.
La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Diana Susana Estens de la Garza, sostuvo que la economía circular debe entenderse como una inversión capaz de generar beneficios económicos y ambientales, y no únicamente como un gasto. Destacó la necesidad de reducir la generación de residuos y fortalecer la responsabilidad compartida entre empresas y autoridades.
Ana Lorena Gudiño Valdez, coordinadora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, explicó que una de las oportunidades de este modelo es aprovechar materiales que dejan de ser útiles para una empresa y convertirlos en insumos para otra actividad productiva. Consideró necesario generar incentivos que faciliten la transición de las pequeñas y medianas empresas hacia procesos más eficientes en el manejo de agua, energía y residuos.