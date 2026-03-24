Arteaga pide a la Federación recursos para corregir tramo ‘Los Chorros’, ante el alto índice de accidentes

ARTEAGA, COAHUILA.- La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para liberar los recursos que permitan la rectificación del tramo conocido como “Los Chorros” en la Carretera 57, luego de una serie de accidentes recientes en la zona. Sánchez Flores lamentó que, a pesar de que el proyecto técnico está listo, los 10 kilómetros que atraviesan su municipio no fueron considerados en la reciente asignación de recursos federales, dejando a los viajeros en una situación de alta vulnerabilidad.

“No fuimos seleccionados en este tramo que son los 10 kilómetros que pasan por aquí por Arteaga. De una vía tan importante que conecta a todo el país y sobre todo que ha cobrado muchas vidas y que son accidentes constantes”, declaró la edil. La funcionaria advirtió que con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, el riesgo de siniestros se incrementa significativamente. Datos de CAPUFE indican que los accidentes en la zona aumentan entre un 30% y 40% debido a la alta carga vehicular.

“En esta época sí aumenta considerablemente. Teníamos 15 días que no habíamos tenido accidentes y en esta semana y la pasada que se han presentado más accidentes, un 30 o 40% de acuerdo a los datos que nos da CAPUFE”, puntualizó la alcaldesa. Ante la situación, Sánchez Flores exhortó a los visitantes a extremar precauciones, evitar el consumo de alcohol y respetar los límites de velocidad, sobre todo en condiciones de neblina o lluvia, para reducir el riesgo de colisiones por alcance. Además, enfatizó la prohibición absoluta de encender fuego en la sierra, recordando que el año pasado muchos siniestros fueron provocados por descuidos humanos cerca de la carretera. “En la Sierra está completamente prohibido el encender algún tipo de fogata, fuego o cualquier artefacto que genere alguna chispa al aire libre. Las condiciones en cuanto a clima y material vegetal combustible elevan el riesgo”, advirtió.

Las sanciones para quienes incumplan estas restricciones van de 5,000 pesos hasta 2.2 millones de pesos, dependiendo del daño causado y de la autoridad que determine la afectación, ya sea municipal o estatal. Finalmente, informó que se desplegará un operativo con más de 250 elementos de seguridad y brigadistas en cinco plazas del municipio para garantizar que los visitantes disfruten del pueblo mágico bajo un entorno seguro y con responsabilidad ambiental.

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