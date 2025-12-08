Arteaga premiará a contribuyentes cumplidos con camioneta y cuatrimoto en 2026

La alcaldesa de Arteaga , Ana Karen Sánchez Flores, anunció una estrategia de incentivos para motivar el cumplimiento del Impuesto Predial en 2026 , que incluirá descuentos y la rifa de una camioneta y una cuatrimoto.

INCENTIVOS Y METAS DE RECAUDACIÓN

La administración municipal busca superar los resultados de 2025 y proyecta un aumento del 10% en la recaudación del impuesto para el próximo año.

“Seguimos incentivando a nuestros contribuyentes a que participen, a que cumplan con sus impuestos, específicamente el de predial”, declaró la alcaldesa.

Los descuentos anunciados se aplicarán durante el primer trimestre del año: 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, respectivamente.

RIFA COMO AGRADECIMIENTO A LA CONFIANZA

El incentivo principal será una rifa para los contribuyentes cumplidos que paguen a tiempo, como un reconocimiento a su responsabilidad.

“El primer lugar se va a llevar una camioneta y al segundo lugar le vamos a dar una motocicleta, una cuatrimoto”, precisó Sánchez Flores.

La edil explicó que este beneficio es “en agradecimiento a esos contribuyentes que vienen los primeros meses del año a ayudar a la administración a que podamos tener una buena recaudación”.

REFLEJO EN OBRA PÚBLICA