Arteaga premiará a contribuyentes cumplidos con camioneta y cuatrimoto en 2026

    La recaudación del Predial en 2025 ascendió a 110 millones de pesos, reflejándose en obras públicas. FOTO: FRANCISCO MUÑZ/ VANGUARDIA

La recaudación del Impuesto Predial en 2025 permitió la ejecución de obras públicas y programas sociales en todo el municipio

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció una estrategia de incentivos para motivar el cumplimiento del Impuesto Predial en 2026, que incluirá descuentos y la rifa de una camioneta y una cuatrimoto.

INCENTIVOS Y METAS DE RECAUDACIÓN

La administración municipal busca superar los resultados de 2025 y proyecta un aumento del 10% en la recaudación del impuesto para el próximo año.

“Seguimos incentivando a nuestros contribuyentes a que participen, a que cumplan con sus impuestos, específicamente el de predial”, declaró la alcaldesa.

Los descuentos anunciados se aplicarán durante el primer trimestre del año: 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, respectivamente.

RIFA COMO AGRADECIMIENTO A LA CONFIANZA

El incentivo principal será una rifa para los contribuyentes cumplidos que paguen a tiempo, como un reconocimiento a su responsabilidad.

“El primer lugar se va a llevar una camioneta y al segundo lugar le vamos a dar una motocicleta, una cuatrimoto”, precisó Sánchez Flores.

La edil explicó que este beneficio es “en agradecimiento a esos contribuyentes que vienen los primeros meses del año a ayudar a la administración a que podamos tener una buena recaudación”.

REFLEJO EN OBRA PÚBLICA

La alcaldesa destacó que la buena respuesta de la ciudadanía en 2025 se vio reflejada directamente en obras y programas sociales en todo el municipio.

“Afortunadamente tuvimos una muy buena recaudación y eso nos permitió hacer todas esas obras a lo largo de todo el municipio”, señaló.

Entre los trabajos realizados mencionó pavimentaciones, introducción de agua, drenaje, así como apoyos en temas de educación y seguridad en todos los cañones de Arteaga.

PROYECCIÓN Y BALANCE 2026

La meta de recaudación para 2026 es ambiciosa, buscando continuar con la tendencia de crecimiento anual en los ingresos propios.

“Pues seguir superando, igual que en este año, que podemos incrementar un 10%”, expresó la munícipe sobre su proyección para 2026.

Sánchez Flores informó que, hasta el último corte del año en curso, la recaudación del Predial ascendió a 110 millones de pesos.

“Esperamos que el año que entra siga subiendo para seguir haciendo más obra por los arteaguenses”, concluyó la alcaldesa.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos