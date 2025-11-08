Aspirante a la presidencia de CANACAR propone modernizar la infraestructura y apoyar a transportistas

La noche de este viernes se llevó a cabo una reunión de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), donde Rómulo Mejía Durán, delegado en Monterrey y aspirante a la presidencia nacional del organismo, sostuvo un diálogo abierto con empresarios y propietarios de líneas transportistas de la región.

Durante el encuentro, Mejía Durán presentó su plan de trabajo, enfocado en fortalecer la seguridad en carreteras, modernizar la infraestructura y consolidar una cámara más cercana y representativa. Subrayó que el norte del país, y en particular Saltillo, pueden convertirse en modelo de competitividad logística si se refuerza la coordinación entre empresarios, autoridades y operadores.