Aspirante a la presidencia de CANACAR propone modernizar la infraestructura y apoyar a transportistas

Coahuila
/ 8 noviembre 2025
    Rómulo Mejía Durán sostuvo un diálogo con empresarios transportistas en Saltillo, donde destacó la importancia del norte del país como motor logístico nacional. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Rómulo Mejía Durán, delegado de CANACAR en Monterrey y aspirante a la dirigencia nacional, presentó su plan de trabajo ante transportistas de la región, con propuestas para reforzar la seguridad en carreteras, modernizar la infraestructura y fortalecer la unidad del sector

La noche de este viernes se llevó a cabo una reunión de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), donde Rómulo Mejía Durán, delegado en Monterrey y aspirante a la presidencia nacional del organismo, sostuvo un diálogo abierto con empresarios y propietarios de líneas transportistas de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis

Durante el encuentro, Mejía Durán presentó su plan de trabajo, enfocado en fortalecer la seguridad en carreteras, modernizar la infraestructura y consolidar una cámara más cercana y representativa. Subrayó que el norte del país, y en particular Saltillo, pueden convertirse en modelo de competitividad logística si se refuerza la coordinación entre empresarios, autoridades y operadores.

Durante el encuentro, el aspirante a la presidencia de CANACAR llamó a la unidad del gremio y a trabajar de la mano con las autoridades para mejorar la seguridad en carreteras. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

“El desarrollo de Ramos Arizpe, Saltillo y toda la región depende también del transporte de carga; somos un eje del crecimiento industrial y debemos seguir avanzando con unidad”, destacó.

Entre los temas abordados figuraron estrategias para reducir los robos a operadores y camiones de mercancía, así como la mejora de la carretera Los Chorros, considerada una de las más peligrosas del país por su alta siniestralidad. Mejía Durán propuso una revisión integral de su estructura e ingeniería para prevenir accidentes y garantizar mayor seguridad vial.

El aspirante también reiteró su compromiso de impulsar políticas que fortalezcan la formalidad laboral del sector y la colaboración con autoridades del IMSS, legisladores y gobiernos estatales. “Una Cámara unida significa un transporte más fuerte”, afirmó al concluir su participación.

