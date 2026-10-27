Asume Jesús Rolando Rodríguez dirección de FIME de la UAdeC en Monclova

Jesús Rolando Rodríguez Silva rindió protesta como director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en una ceremonia encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez. Al acto, realizado en las instalaciones de la facultad en Monclova, asistieron Tadeo Vargas, coordinador de la Unidad Norte, así como directores de distintos planteles universitarios.

Rodríguez Silva asumió el compromiso de impulsar el crecimiento de la institución y fortalecer la formación académica de sus estudiantes. En su mensaje, llamó a la comunidad universitaria a mantener la unidad y dejar de lado las diferencias para trabajar por objetivos comunes. “En los pasillos y en las aulas de esta facultad no hay bandos ni divisiones, hay una sola FIME”, expresó.

El nuevo director señaló que su gestión estará enfocada en mejorar el equipamiento, fortalecer las actividades prácticas y mantener una relación cercana con estudiantes y docentes, a fin de responder a las necesidades de la comunidad académica. Asimismo, destacó que el trabajo en equipo será fundamental para avanzar en los proyectos institucionales y consolidar el desarrollo de la facultad en Monclova.

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