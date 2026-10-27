Asume Jesús Rolando Rodríguez dirección de FIME de la UAdeC en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Asume Jesús Rolando Rodríguez dirección de FIME de la UAdeC en Monclova
    Rodríguez Silva (derecha) se comprometió a impulsar el crecimiento de la facultad y fortalecer la formación académica de los estudiantes. LIDIET MEXICANO

La ceremonia fue encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez

Jesús Rolando Rodríguez Silva rindió protesta como director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en una ceremonia encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez.

Al acto, realizado en las instalaciones de la facultad en Monclova, asistieron Tadeo Vargas, coordinador de la Unidad Norte, así como directores de distintos planteles universitarios.

Lleva IMSS vacunación contra la influenza a escuelas de la Unidad Laguna de la UAdeC

Rodríguez Silva asumió el compromiso de impulsar el crecimiento de la institución y fortalecer la formación académica de sus estudiantes.

En su mensaje, llamó a la comunidad universitaria a mantener la unidad y dejar de lado las diferencias para trabajar por objetivos comunes.

“En los pasillos y en las aulas de esta facultad no hay bandos ni divisiones, hay una sola FIME”, expresó.

$!El nuevo director llamó a la comunidad universitaria a mantener la unidad y dejar de lado las diferencias.
El nuevo director llamó a la comunidad universitaria a mantener la unidad y dejar de lado las diferencias. LIDIET MEXICANO
Saltillo: Invita la UAdeC a tejer en comunidad con el proyecto Crecer

El nuevo director señaló que su gestión estará enfocada en mejorar el equipamiento, fortalecer las actividades prácticas y mantener una relación cercana con estudiantes y docentes, a fin de responder a las necesidades de la comunidad académica.

Asimismo, destacó que el trabajo en equipo será fundamental para avanzar en los proyectos institucionales y consolidar el desarrollo de la facultad en Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: A la deriva

INE: A la deriva
true

Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava
true

POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga.

Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público.

Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
El presidente Donald Trump, en un mitin de campaña a favor de candidatos republicanos en el Aeropuerto Municipal de Dalton, en Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026.

Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?
Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío.

El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán