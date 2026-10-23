Sustituyen línea de drenaje colapsada en colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe realiza trabajos para sustituir una línea de drenaje sanitario que colapsó debido a su antigüedad en la colonia Fidel Velázquez, en atención a una solicitud de los vecinos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. La obra, a cargo de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS), se desarrolla en la calle Artículo 123 e incluye la renovación de 50 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro, con lo que se busca resolver problemas relacionados con las descargas domiciliarias.

De acuerdo con el Alcalde, los trabajos beneficiarán a más de 100 habitantes del sector y forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura sanitaria del municipio. Antes del inicio de las labores, personal de EMAS sostuvo reuniones con los vecinos para explicarles las características de la intervención, así como el tiempo estimado de ejecución, que será de entre un mes y un mes y medio.

Gutiérrez Merino destacó que su administración mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población mediante el mantenimiento y la reparación de las redes de conducción de agua potable y drenaje sanitario, en coordinación con la empresa municipal.

“Con estos tramos de obra seguimos avanzando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó el Edil. Las acciones buscan mejorar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario y atender las afectaciones ocasionadas por el deterioro de la tubería, a fin de ofrecer mejores condiciones a las familias de la colonia Fidel Velázquez.