Sustituyen línea de drenaje colapsada en colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe

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    Sustituyen línea de drenaje colapsada en colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe
    La obra está a cargo de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS). CORTESÍA

Los trabajos responden a una solicitud de los vecinos del sector

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe realiza trabajos para sustituir una línea de drenaje sanitario que colapsó debido a su antigüedad en la colonia Fidel Velázquez, en atención a una solicitud de los vecinos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La obra, a cargo de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS), se desarrolla en la calle Artículo 123 e incluye la renovación de 50 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro, con lo que se busca resolver problemas relacionados con las descargas domiciliarias.

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De acuerdo con el Alcalde, los trabajos beneficiarán a más de 100 habitantes del sector y forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura sanitaria del municipio.

Antes del inicio de las labores, personal de EMAS sostuvo reuniones con los vecinos para explicarles las características de la intervención, así como el tiempo estimado de ejecución, que será de entre un mes y un mes y medio.

$!La intervención contempla la renovación de 50 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro.
La intervención contempla la renovación de 50 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro. CORTESÍA

Gutiérrez Merino destacó que su administración mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población mediante el mantenimiento y la reparación de las redes de conducción de agua potable y drenaje sanitario, en coordinación con la empresa municipal.

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“Con estos tramos de obra seguimos avanzando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó el Edil.

Las acciones buscan mejorar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario y atender las afectaciones ocasionadas por el deterioro de la tubería, a fin de ofrecer mejores condiciones a las familias de la colonia Fidel Velázquez.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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