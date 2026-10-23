Amplían atención y reducen espera en la UBR de Ramos Arizpe

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    Amplían atención y reducen espera en la UBR de Ramos Arizpe
    La unidad pasó de tres a cinco consultorios, cada uno equipado con dos camas para terapia. CORTESÍA

La lista de espera disminuyó de 170 a aproximadamente 30 personas, lo que permite brindar atención más oportuna

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las mejoras realizadas en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Ramos Arizpe permitieron ampliar la atención a personas con discapacidad y reducir la lista de espera de 170 a aproximadamente 30 pacientes, además de mejorar las condiciones para las familias que acuden a recibir terapias gratuitas.

Uno de los casos beneficiados es el de Rosimar, una niña de cuatro años que vive con hidrocefalia y desde hace dos años recibe atención en esta unidad. Su madre, Alicia Beltrán Torres, destacó los avances de su hija gracias al trabajo de los terapeutas, así como el apoyo recibido con una silla de ruedas especial que facilita su traslado y las actividades cotidianas.

Cuadruplican capacidad de atención en clínica de rehabilitación del DIF de Ramos Arizpe

“Para nosotros ha sido una gran ayuda porque hemos visto cómo mi hija ha ido avanzando con sus terapias. Antes había cosas que no podía hacer y ahora verla sentarse es una alegría enorme. Estamos muy agradecidos con las personas que la atienden y con todo el apoyo que nos han dado”, expresó.

$!Rosimar, una niña de cuatro años con hidrocefalia, recibe terapias desde hace dos años en la UBR.
Rosimar, una niña de cuatro años con hidrocefalia, recibe terapias desde hace dos años en la UBR. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la ampliación de la UBR permitió pasar de tres a cinco consultorios, cada uno equipado con dos camas para terapia, lo que contribuyó a disminuir los tiempos de espera y aumentar la capacidad de atención.

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Estas acciones forman parte del trabajo del DIF Ramos Arizpe, encabezado por su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del DIF Coahuila, y la colaboración de Corporativo OXXO, que ha contribuido con equipamiento y materiales para fortalecer los servicios.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando mejoras en los espacios de rehabilitación para que más personas con discapacidad accedan a terapias gratuitas, oportunas y en condiciones adecuadas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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