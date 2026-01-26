Gobierno de Ramos Arizpe abre proceso gratuito de preinscripción escolar

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó a madres y padres de familia que el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, en los niveles inicial y preescolar, se llevará a cabo del lunes 26 de enero al viernes 6 de febrero de 2026, de manera gratuita en las oficinas de Desarrollo Social, con atención directa de personal de la Secretaría de Educación.

Las autoridades municipales destacaron que este acompañamiento garantiza un trámite correcto, preciso y sin contratiempos, al contar con personal capacitado que orienta a las familias durante todo el proceso y verifica la información en el momento de la captura.

De acuerdo con el calendario oficial, las preinscripciones para nivel inicial y preescolar se realizarán del 26 de enero al 6 de febrero; para educación primaria, del 3 al 13 de febrero; y para educación secundaria, del 9 al 27 de febrero de 2026.