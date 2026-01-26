Gobierno de Ramos Arizpe abre proceso gratuito de preinscripción escolar
Las preinscripciones para nivel inicial y preescolar se realizarán del 26 de enero al 6 de febrero de 2026
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó a madres y padres de familia que el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, en los niveles inicial y preescolar, se llevará a cabo del lunes 26 de enero al viernes 6 de febrero de 2026, de manera gratuita en las oficinas de Desarrollo Social, con atención directa de personal de la Secretaría de Educación.
Las autoridades municipales destacaron que este acompañamiento garantiza un trámite correcto, preciso y sin contratiempos, al contar con personal capacitado que orienta a las familias durante todo el proceso y verifica la información en el momento de la captura.
Para llevar a cabo el trámite, el único requisito es presentar la CURP del alumno, documento con el cual las familias podrán elegir de manera adecuada las opciones de escuelas, conforme a la disponibilidad y cercanía, con el apoyo del personal de la Secretaría de Educación.
El Gobierno Municipal subrayó la importancia de realizar la preinscripción en las sedes oficiales, ya que efectuar el proceso de manera independiente en computadoras personales o cibercafés puede generar errores involuntarios, derivados de información incompleta o de variables específicas dentro de la solicitud.
Entre los casos más comunes se encuentran situaciones particulares como hermanos, cuates o gemelos, donde una captura incorrecta puede ocasionar que los menores sean asignados a escuelas distintas, generando afectaciones posteriores a las familias.
Las oficinas de Desarrollo Social brindarán atención a la ciudadanía en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, durante los periodos establecidos para cada nivel educativo.
Finalmente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró la invitación a las familias a aprovechar este servicio gratuito, confiable y debidamente supervisado, diseñado para facilitar el acceso a la educación básica y asegurar un proceso ordenado y transparente para el próximo ciclo escolar.