Autoriza Cabildo inversión de 420 mdp en obras para Monclova en 2026

MONCLOVA, COAH.- Con una bolsa inicial de 420 millones de pesos, el Cabildo de Monclova aprobó el Plan de Inversión “Prendamos Monclova” 2026, el cual permitirá ejecutar proyectos prioritarios en obra pública, seguridad y programas sociales a lo largo del próximo ejercicio fiscal.

Al término de la Junta de Cabildo donde se aprobó por unanimidad esta propuesta, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el mayor porcentaje del presupuesto se destinará a obra pública, con una inversión estimada en 255 millones de pesos, enfocada en pavimentación, recarpeteo, drenaje, infraestructura hidráulica, accesibilidad peatonal y la rehabilitación de espacios públicos en diversos sectores de la ciudad.

En segundo término, destacó el fortalecimiento de la seguridad pública, rubro en el que se aplicarán más de 93 millones de pesos para la adquisición de unidades, equipamiento, uniformes, sistemas de videovigilancia, remodelación de la comandancia municipal, homologación salarial, bonos de riesgo, controles de confianza y la formación de nuevos cadetes.

De manera paralela, el Municipio continuará con programas sociales dirigidos a la población más vulnerable, mediante apoyos alimentarios, educativos, empleo temporal y esquemas de capacitación, con el objetivo de reforzar el tejido social.

El Edil señaló que el plan aprobado establece los lineamientos generales de inversión y que cada dependencia municipal definirá sus reglas de operación, licitaciones y ejecución conforme se cuente con suficiencia presupuestal.

“El monto autorizado podrá modificarse dependiendo de cómo se comporten las finanzas públicas y los ingresos propios durante el año, sin poner en riesgo las inversiones estratégicas”, explicó Villarreal Pérez.

Finalmente, agregó que el Plan “Prendamos Monclova” incluye una estrategia específica de desarrollo económico, trabajada en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el objetivo de fortalecer la inversión y la generación de empleo en la ciudad.