Avances del tren, hospitales, programas sociales y guerra de consignas; Sheinbaum presenta informe en Saltillo (video)

Tras visitar Aguascalientes, Morelos, Zacatecas, Nuevo León y Durango, como parte de la gira por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a la capital de Coahuila para encabezar el décimo evento de este recorrido, acompañada por políticos de distintas fuerzas estatales que aprovecharon la concentración para mostrar su músculo frente a la máxima autoridad ejecutiva del país. Fue en punto de las 2 de la tarde de este domingo cuando la Presidenta se presentó ante más de 10 mil asistentes reunidos en el Parque Las Maravillas, en Saltillo, para exponer los resultados de los primeros 23 meses de su gobierno.

Durante la presentación de funcionarios del Gobierno Estatal, encabezados por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como de diputados y senadores de Morena representantes de la entidad, entre ellos Cecilia Guadiana, Luis Fernando Salazar y Alfonso Cepeda, el bullicio del público pronto se convirtió en una guerra de consignas en apoyo a distintos representantes de los poderes y proyectos políticos. Luego de que el público calentó la garganta en medio de la desorganización registrada en el acceso al auditorio, donde hubo gritos y sombrerazos, se escucharon consignas como “¡Presidenta, presidenta!” y “¡Manolo, Manolo!”, además de otras expresiones locales. Sheinbaum Pardo inició su discurso explicando que la gira por los estados para rendir su informe responde a la intención de mantener las actividades de la llamada Cuarta Transformación en territorio y frente a la población.

“Decidí hacer el informe en todas las entidades de la República. No hay distancia; somos uno mismo: el pueblo de México. No hay diferencia. Fueron muchos años de abandono”, dijo. SOBERANÍA A 216 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA Sheinbaum recordó que su gira ocurre en el marco de la conmemoración por los 216 años del inicio de la Independencia de México, cuyo significado retomó como base del discurso de soberanía que el Gobierno Federal ha sostenido en materia de relaciones internacionales durante los últimos años. “El poder dimana del pueblo. No es ni los gobiernos extranjeros ni las élites quienes definen el destino de la patria, y eso es la soberanía. Los independentistas dijeron: no queremos un rey que nos gobierne”, dijo Sheinbaum Pardo. PROGRAMAS SOCIALES EN COAHUILA Entre los resultados particulares para el estado, la Presidenta destacó la continuidad de los programas sociales que el Gobierno Federal ha impulsado en Coahuila desde la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y que actualmente cuentan con un registro de 884 mil 942 beneficiarios en la entidad, con una inversión pública de 19 mil 223 millones de pesos.

Detalló que entre estos programas se encuentran 326 mil 579 beneficiarios adultos mayores; tres mil 732 beneficiarios de becas de nivel superior; 86 mil 80 jóvenes que reciben la beca Benito Juárez, y 121 mil 688 beneficiarios de la beca Rita Cetina. También abrió un paréntesis para informar que la Pensión Mujeres Bienestar registra ya a 89 mil 238 beneficiarias coahuilenses de entre 60 y 64 años. En materia educativa, informó que 808 escuelas de educación básica han sido beneficiadas mediante el programa La Escuela es Nuestra, además de otras 181 instituciones de educación media superior. TREN, CARRETERA Y PUENTE INTERNACIONAL Sobre los proyectos de infraestructura que se desarrollan para Coahuila, Sheinbaum adelantó que en tres años quedaría listo el tren que conectará Saltillo con Monterrey, como parte del nuevo sistema ferroviario que partirá de la Ciudad de México y llegará hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Presidenta sostuvo que este sistema permitirá conectar el centro y el noreste del país con nuevas alternativas de transporte que, aseguró, constituyen una apuesta utilizada en otros países para generar desarrollo y empleo en las comunidades, además de brindarles mayor conectividad.

Sheinbaum dijo que también pactó con el gobernador Manolo Jiménez un proyecto para realizar mejoras en la carretera federal 57, principalmente en el tramo entre Monclova y Saltillo. Además, se refirió al proyecto de un nuevo puente internacional en Piedras Negras, que, según explicó, contribuirá al tránsito comercial entre México y Estados Unidos. AGUA Y HOSPITALES En materia de agua, la mandataria comentó que actualmente se trabaja en la tecnificación de los sistemas de riego en la Región Laguna de Coahuila, además de realizar actualizaciones al programa Agua Saludable para La Laguna.

En infraestructura de salud, Sheinbaum recordó que se encuentra en construcción el nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Saltillo, además de dos unidades de medicina familiar en la capital de Coahuila. Agregó que también se desarrollan ampliaciones y aperturas de otras unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Buenaventura y Matamoros. VIVIENDA Y REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS En el tema de vivienda, Sheinbaum dijo que durante este año iniciará un proyecto que pretende otorgar 78 mil viviendas a personas de escasos recursos, impulsado a través del Infonavit.

Recordó además que actualmente se encuentra vigente el programa de reestructuración de créditos para los casos que requieren revisión y señaló que en Coahuila ya son 200 mil las personas que han accedido a una reestructura. Al finalizar su intervención, la Presidenta retomó el mensaje sobre soberanía, independencia y democracia que había planteado al comienzo de su discurso.

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“El pueblo de México luchó mucho por su independencia, su soberanía, por la libertad y la democracia. Ese es el principio por el cual ha luchado nuestra patria. México es un país libre y soberano y eso nos une a todos los mexicanos”, finalizó.