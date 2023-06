Avanza proyecto para modernizar transporte urbano de Saltillo

La Presidencia Municipal de Saltillo trabaja en el proyecto de modernización del transporte urbano que incluye readecuación de rutas y modernizar las unidades, con aplicación de tecnología para que los usuarios visualicen en tiempo real el desplazamiento de las unidades.

Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal del Transporte, destacó que se apoyará con tecnología para eficientar el servicio, pero evitó profundizar en el tema porque los detalles los dará a conocer el Alcalde.

Indicó que el objetivo es modernizar el servicio mediante sistemas de geolocalización de las unidades de cada ruta, lo que podría implementarse este mismo año.

Modernizar “significa modificar el sistema de organización de ellos y cambiar las rutas obsoletas. Si no traen para el diesel, menos van a traer para cambiar un camión, eso lo tenemos que entender. Queremos cambiarles las rutas para que lleguen a más gente y entre ellos mismos no se estén compitiendo y haciendo garras ellos”, explicó.

La ola de calor, indicó, afecta a todo el mundo y los choferes mantienen el servicio “aguantando vara, desgraciadamente no tenemos unidades con aire acondicionado. Ojalá en un futuro podamos ver eso también”. Actualmente, entre 400 y 450 camiones y microbuses andan en circulación.

Por otra parte, informó que no contemplan liberar más concesiones de taxi, pues al momento no hay un estudio que lo justifique y hay casi 7 mil concesiones, de las cuales alrededor de 500 no son utilizadas. Además, calculan que circulan unos 3 mil vehículos de aplicaciones tecnológicas.

De las concesiones sin utilizar, en algunos casos falleció el titular y están en litigio, mientras que algunas se cancelaron por abandonar el servicio o incurrir en faltas que ameritaron su baja.

Sobre la adquisición de 10 unidades nuevas anunciadas desde el mes de febrero, tampoco tocó el tema.