Coahuila
/ 15 noviembre 2025
    Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
    Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional. Foto: Especial

Solo Nuevo León aporta mayor porcentaje en las ventas que Coahuila en la región noreste

Durante los últimos años, la venta de automóviles eléctricos respecto al total de vehículos vendidos ha ido en aumento en México; Coahuila juega un rol relevante no solo en la producción, también en la comercialización.

De acuerdo con datos de TResearch International con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del millón 04 mil 923 autos vendidos hasta octubre de este año, 9.5 por ciento fueron eléctricos.

Este porcentaje ha incrementado en los últimos años pues fue de 8.2 en 2024, 5.4 en 2023, 5.0 en 2022, 4.6 en 2021 y 2.6 en 2020.

El Informe “Autos Eléctricos en México, ganando terreno en venta de vehículos eléctricos e híbridos” de la mencionada consultora destaca que en lo que va del actual sexenio, la venta de autos eléctricos se concentra al 50 por ciento en tres entidades.

La Ciudad de México con 40 mil 195, el Estado de México con 20 mil 538 y Nuevo León con 15 mil 063 son los que lideran la estadística.

En total, durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo se han vendido 152 mil 491 vehículos eléctricos e híbridos.

Según el estudio, entre el sexenio actual y el anterior se han vendido un total de 464 mil 953 vehículos eléctricos. Particularmente en Coahuila el número asciende a 10 mil 915, es decir un 2.3 por ciento del total.

Este porcentaje contrasta con el de estados vecinos como Chihuahua que aporta el 2.04 por ciento, Zacatecas con 0.36 por ciento, Tamaulipas con 1.46 o San Luis Potosí con 1.49 por ciento.

El aporte de Coahuila en la región solo es superado por Nuevo León que aporta el 9.8 por ciento contando ambos sexenios.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

