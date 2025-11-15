Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%

Durante los últimos años, la venta de automóviles eléctricos respecto al total de vehículos vendidos ha ido en aumento en México; Coahuila juega un rol relevante no solo en la producción, también en la comercialización.

De acuerdo con datos de TResearch International con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del millón 04 mil 923 autos vendidos hasta octubre de este año, 9.5 por ciento fueron eléctricos.

Este porcentaje ha incrementado en los últimos años pues fue de 8.2 en 2024, 5.4 en 2023, 5.0 en 2022, 4.6 en 2021 y 2.6 en 2020.

El Informe “Autos Eléctricos en México, ganando terreno en venta de vehículos eléctricos e híbridos” de la mencionada consultora destaca que en lo que va del actual sexenio, la venta de autos eléctricos se concentra al 50 por ciento en tres entidades.

La Ciudad de México con 40 mil 195, el Estado de México con 20 mil 538 y Nuevo León con 15 mil 063 son los que lideran la estadística.