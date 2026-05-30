Piden apoyo para Axel, niño de 10 años que requiere procedimiento para recuperar su salud

Rosa María Gallegos Peña, madre del menor, explicó que el diagnóstico de hidronefrosis crónica grado cuatro llegó en diciembre de 2025, después de que Axel comenzara a presentar fuertes dolores abdominales. Tras varias consultas médicas y estudios especializados, los especialistas detectaron afectaciones en ambos riñones, siendo el derecho el que registraba un mayor daño.

Axel Josué, un niño de 10 años que recientemente fue sometido a una cirugía por complicaciones renales, necesita el apoyo de la comunidad para reunir 20 mil pesos que le permitan acceder a un procedimiento médico complementario con el que podría concluir su recuperación y retomar su vida cotidiana.

Según relató, durante varios meses buscó atención médica para su hijo en diferentes hospitales, mientras el menor presentaba episodios de dolor, sangrado al orinar y un deterioro progresivo en su estado de salud.

Ante la falta de una solución inmediata, decidió buscar atención privada. Fue entonces cuando especialistas le informaron que Axel requería una cirugía para evitar mayores daños en sus riñones y corregir problemas en los uréteres.

El procedimiento, cuyo costo estimado era de 100 mil pesos, fue realizado el pasado jueves de manera gratuita gracias al apoyo de la Clínica Santa Teresa de Saltillo, que absorbió los gastos de cirugía, hospitalización y medicamentos.

Actualmente Axel se encuentra en recuperación. Sin embargo, aún necesita una intervención adicional programada para las próximas semanas, mediante la cual los médicos retirarán dispositivos colocados durante la operación para facilitar su recuperación y permitir que vuelva a su vida normal.

Rosa María señaló que este procedimiento tiene un costo aproximado de 20 mil pesos, cantidad que actualmente intenta reunir con ayuda de familiares, amigos y personas que deseen colaborar.

Axel cursa el tercer grado de primaria, pero debido a su condición médica, ha tenido que alejarse temporalmente de la escuela y de las actividades que disfrutaba con sus compañeros.