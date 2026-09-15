Baja 90% el flujo migratorio en la entidad, informa la Secretaría de Gobierno de Coahuila

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    Baja 90% el flujo migratorio en la entidad, informa la Secretaría de Gobierno de Coahuila
    En enero de 2026 se registraron 158 migrantes, frente a los mil 128 del mismo mes de 2025. IA

El flujo de personas migrantes en Coahuila disminuyó cerca de 90 por ciento durante 2026

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que tras la implementación de las políticas migratorias de Estados Unidos en los recientes años, el flujo migratorio ha disminuido casi en la totalidad en la entidad.

Fue a partir de la entrada de Donald Trump al frente de la Presidencia de los Estados Unidos que una serie de programas de reconocimiento, asilo y regularización de personas migrantes fueron cancelados, generando el desaliento para las poblaciones que ingresaban al país para llegar hasta ese país.

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De acuerdo con Óscar Pimentel, el flujo migratorio en Coahuila ha disminuido en casi 100 por ciento en comparación con el tránsito de personas migrantes en situación irregular que atravesaba las rutas de Coahuila en años anteriores.

“Casi es en un 90% que se ha reducido el número de migrantes que atraviesan nuestra frontera”, dijo.

Tan solo en el primer mes del 2026, que fue el primer enero de Donald Trump, el flujo registrado en Coahuila fue de 158 migrantes, mientras que en enero del 2025, el flujo alcanzaba mil 128 personas, según los datos reportados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación a nivel federal.

Al respecto, el secretario dijo que la disminución se ha logrado gracias a la colaboración con las autoridades en la materia de Estados Unidos, así como la que existe entre las autoridades locales y las federales.

Agregó que, sin embargo, esta desarticulación del flujo migratorio que regularmente Coahuila veía transitar por sus calles, en realidad surge desde la frontera sur del país, pues asegura que los mecanismos de ingreso al país aumentaron en su vigilancia.

“El mismo gobierno federal ha desalentado el paso masivo de las caravanas que venían del Sureste y ahora afortunadamente hay mucho mayor control, para que solo puedan pasar aquellas personas que demuestran que tienen una calidad migratoria para cruzar la frontera”, dijo.

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Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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