Baja 90% el flujo migratorio en la entidad, informa la Secretaría de Gobierno de Coahuila

Fue a partir de la entrada de Donald Trump al frente de la Presidencia de los Estados Unidos que una serie de programas de reconocimiento, asilo y regularización de personas migrantes fueron cancelados, generando el desaliento para las poblaciones que ingresaban al país para llegar hasta ese país.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que tras la implementación de las políticas migratorias de Estados Unidos en los recientes años, el flujo migratorio ha disminuido casi en la totalidad en la entidad.

De acuerdo con Óscar Pimentel, el flujo migratorio en Coahuila ha disminuido en casi 100 por ciento en comparación con el tránsito de personas migrantes en situación irregular que atravesaba las rutas de Coahuila en años anteriores.

“Casi es en un 90% que se ha reducido el número de migrantes que atraviesan nuestra frontera”, dijo.

Tan solo en el primer mes del 2026, que fue el primer enero de Donald Trump, el flujo registrado en Coahuila fue de 158 migrantes, mientras que en enero del 2025, el flujo alcanzaba mil 128 personas, según los datos reportados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación a nivel federal.

Al respecto, el secretario dijo que la disminución se ha logrado gracias a la colaboración con las autoridades en la materia de Estados Unidos, así como la que existe entre las autoridades locales y las federales.

Agregó que, sin embargo, esta desarticulación del flujo migratorio que regularmente Coahuila veía transitar por sus calles, en realidad surge desde la frontera sur del país, pues asegura que los mecanismos de ingreso al país aumentaron en su vigilancia.

“El mismo gobierno federal ha desalentado el paso masivo de las caravanas que venían del Sureste y ahora afortunadamente hay mucho mayor control, para que solo puedan pasar aquellas personas que demuestran que tienen una calidad migratoria para cruzar la frontera”, dijo.