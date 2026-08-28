Bajan atenciones de primera vez en Centros de Justicia; suben 70% en Centros Libres de Coahuila

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    Bajan atenciones de primera vez en Centros de Justicia; suben 70% en Centros Libres de Coahuila
    Los Centros de Justicia y Empoderamiento registraron una disminución de 7.4% en mujeres atendidas por primera vez, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres. ARCHIVO

Mayra Valdés atribuyó el incremento en los Centros Libres a la ampliación de la red, que pasó de tener presencia en 19 a 29 municipios

Las atenciones a mujeres por primera vez en los Centros de Justicia y Empoderamiento de Coahuila disminuyeron 7.4%, mientras que los servicios brindados a través de los Centros Libres registraron un incremento de 70% respecto al año anterior, informó Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres.

La funcionaria explicó que el crecimiento registrado en los Centros Libres coincide con la ampliación de la cobertura de este modelo de atención en el estado. La dependencia pasó de tener presencia en 19 a 29 municipios.

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“Afortunadamente tuvimos una disminución del 7.4% en mujeres atendidas por primera vez en los centros de justicia, pero el tema de la atención nos aumenta en los centros libres. Esto debido a que antes, pues, no teníamos estos centros de atención”, explicó.

Entre los municipios incorporados a la red se encuentran Candela, Nadadores, San Buenaventura, General Cepeda, Matamoros y Viesca, donde anteriormente, según Valdés, no se contaba con un Centro Libre.

“Aquí sí nos aumentó en un 70% comparado con el año pasado, pero esto es debido a que tenemos municipios donde no contábamos con un centro libre de atención. Nos habla de la confianza y de la necesidad de las mujeres de recibir este acompañamiento”, señaló.

ATRIBUYEN 60% DE DENUNCIAS A CONDUCTAS MACHISTAS

Al referirse a los casos de violencia familiar, Valdés indicó que, de acuerdo con los registros de la dependencia, 60% de las denuncias están relacionadas con conductas machistas. En otro 25% de los casos, dijo, estas conductas se presentan en combinación con el consumo de alcohol o drogas.

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La secretaria también informó que Coahuila registra ocho feminicidios y afirmó que en todos los casos señalados los presuntos responsables se encuentran detenidos.

“El agresor ya está detenido, ya está ahora sí que pagando, porque como bien lo dice nuestro gobernador, el que se mete con las mujeres se mete con todo el aparato de gobierno”, expresó.

Sobre los señalamientos de acoso que pudieran involucrar a servidores públicos, Valdés recomendó que las afectadas formalicen las denuncias tanto por la vía administrativa como por la penal. Recordó que esta conducta se encuentra tipificada en la legislación estatal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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