Bajar de peso, la promesa de inicio de año que más se rompe en Piedras Negras: nutrióloga

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Bajar de peso es uno de los propósitos más frecuentes para iniciar un año, aunque pocos son constantes y cumplen con la meta, ya que apenas el 20 por ciento, según América Sánchez de la Cruz, licenciada en nutrición, aplican la disciplina de la buena alimentación.

Empero, añadió, el darle seguimiento a su dieta con su nutriólogo, donde se le dé a conocer a la persona los cambios adquiridos, tanto de su peso como de su imagen, es lo que ayuda a quienes inician el año con el propósito de bajar de peso, a que no solo sea un propósito de enero y febrero, sino que realmente logre su objetivo.

Explicó que quienes se proponen mejorar su imagen física al inicio del año, con el paso de los meses utilizan un sinfín de pretextos para abandonar el reto.

Frases como: “si como de más en el almuerzo, por la noche compenso”, “como estoy solo en casa, no pasa nada si como de más”, “solo este poquito ¡y ya!”, “es que el cuerpo me pide comer... y si el cuerpo lo pide, por algo será”, “como mis amigos no saben que estoy a dieta, no pasa nada si me la salto”; son muy socorridas para justificar el comer de más.

La especialista dijo que es en enero cuanto a se les carga el trabajo a estos especialistas, ya que la mayoría de la gente busca una dieta para bajar de peso, sin embargo, de cada 10 que acuden durante el primer mes del año, ocho ya no regresan en marzo.

“Las personas no solo deben acondicionarse una dieta, esta tiene que ser acompañada por ejercicio, pero también requiere de constancia y disciplina”, señaló la nutrióloga.

Dijo que la mayoría pone como excusa: “no tengo tiempo”, “no me gusta hacer ejercicio”, “llego muy cansado del trabajo”, “la actividad física es para los jóvenes” y “me duele la espalda, o la rodilla, o cualquier parte del cuerpo”, refirió.