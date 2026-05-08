Banorte llega a Matamoros con nueva sucursal y apuesta por expansión en Coahuila

La apertura forma parte de la estrategia nacional de expansión del banco, que contempla la apertura de 30 nuevas sucursales durante este año mediante una inversión superior a los 400 millones de pesos.

MATAMOROS, COAH.- Grupo Financiero Banorte inauguró su primera sucursal en Matamoros, Coahuila, y la número 47 en la entidad, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios financieros y fortalecer la atención a clientes en la región.

El nuevo punto de atención cuenta con dispositivos de autoservicio que permitirán a los usuarios realizar operaciones como depósitos en cajeros automáticos, impresión de estados de cuenta, pagos de servicios y retiros de efectivo sin tarjeta mediante la aplicación móvil.

El director regional de Torreón, Javier Galván Ruiz, destacó que la llegada de Banorte responde al crecimiento económico que registra Matamoros y a la necesidad de acercar herramientas financieras a los sectores productivos de la ciudad.

“La llegada de Banorte a Matamoros responde al dinamismo económico del municipio y su vocación agroindustrial y comercial, que hoy demanda más servicios financieros que se adapten a sus necesidades para impulsar el desarrollo económico de la región”, señaló.

La nueva sucursal se localiza en calle Pabellón número 107, en la zona centro de Matamoros, Coahuila.

La institución financiera informó que las personas interesadas pueden solicitar información adicional a través del teléfono 8701-32-12-89.