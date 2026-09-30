Bisonte regresa a Coahuila tras 200 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Tras dos siglos de ausencia, el bisonte americano volvió a habitar Coahuila. Detrás de este proyecto se encuentran dos ingenieros egresados del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Ruiz Smith y Fernando Pérez Cano, quienes participaron en el establecimiento de una nueva manada en la Reserva El Santuario, en Cuatro Ciénegas. La iniciativa permitió trasladar 47 ejemplares a un área privada de 3 mil 750 hectáreas, donde se busca recuperar el papel ecológico de la especie en los pastizales del Desierto Chihuahuense. La llegada de los animales ocurrió el 26 de noviembre de 2025, después de un proceso que tomó alrededor de 3 años y medio.

La manada ya comenzó a reproducirse. De acuerdo con el proyecto, han nacido nueve crías, incluida una que llegó hace apenas unos días, mientras que sus impulsores trabajan en la recuperación de otras especies que históricamente habitaron la región, entre ellas el borrego cimarrón. TRES AÑOS Y MEDIO PARA HACER REALIDAD EL REGRESO Cuando Gerardo Ruiz Smith conoció los terrenos que posteriormente formarían parte de El Santuario, imaginó una manada de bisontes recorriendo el lugar y contribuyendo a la recuperación del pastizal. Convertir esa idea en realidad implicó estudios, permisos, alianzas y capacitación para el manejo de una especie con la que no había trabajado directamente. Ruiz Smith, director de Fundación Pro Cuatro Ciénegas, visitó proyectos de conservación de bisontes en México y Estados Unidos, participó en congresos y viajó en varias ocasiones a Janos, Chihuahua, donde se encuentra Rancho El Uno, sitio que recibió la manada fundacional de bisontes americanos genéticamente puros para impulsar su reintroducción en México. Desde el comienzo también buscó involucrar a la Nación N’dee, N’nee, Ndé, debido a la relación histórica y cultural que este pueblo mantiene con el bisonte.

La comunidad participó en el proceso y realizó ceremonias para despedir a los animales en Chihuahua y recibirlos en Coahuila. La Fundación Pro Cuatro Ciénegas también mantiene iniciativas relacionadas con la cultura y el rescate biocultural. Para Ruiz Smith, el proyecto representa no solamente una recuperación de fauna, sino también un proceso de rescate biocultural. Uno de los principales retos fueron los permisos. Debido a que el bisonte es una especie protegida, su manejo y traslado requiere autorizaciones de la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además del registro de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). El Santuario está registrado con la clave SMA-VS-01/1059-2024. La Semarnat confirmó oficialmente en diciembre de 2025 la llegada de 44 bisontes procedentes de Rancho El Uno a esta UMA, como parte de un esfuerzo coordinado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Fundación Pro Cuatro Ciénegas, Cuenca Los Ojos y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza donó 44 ejemplares, mientras que el Museo del Desierto aportó tres machos para integrar la nueva manada y contribuir a ampliar su diversidad genética.

UN TRASLADO CONTRA EL RELOJ Antes de viajar a Coahuila, los animales permanecieron cerca de un mes en Rancho El Uno, donde fueron revisados individualmente, pesados y sometidos a pruebas para descartar enfermedades. Una vez obtenidos los permisos, los responsables del proyecto tenían una ventana de solamente dos días para realizar el traslado. El problema surgió cuando comenzó un paro nacional de transportistas. El primer día no pudieron salir. Al día siguiente, los bloqueos continuaban, pero esperar 24 horas más significaba que los permisos vencerían y tendrían que reiniciar los trámites. El convoy finalmente emprendió el viaje. Durante 22 horas, el tráiler que transportaba a los 44 bisontes procedentes de Janos avanzó por carreteras libres para evitar los bloqueos, mientras Ruiz Smith lo acompañaba en una camioneta. A las 06:00 horas del 26 de noviembre de 2025, los animales llegaron a Cuatro Ciénegas. La fecha coincidió con el cumpleaños de Ruiz Smith. “Fue como el mejor regalo cumpleañero del mundo”, recordó el director de la fundación. EL BISONTE COMO AGENTE DE RESTAURACIÓN El proyecto busca que el regreso de la especie tenga efectos que vayan más allá de recuperar una población desaparecida de la región. De acuerdo con Ruiz Smith, los bisontes pueden contribuir a la recuperación de los pastizales mediante su alimentación y desplazamiento. Al consumir vegetación, caminar, revolcarse en la tierra y dejar estiércol, ayudan a romper el suelo compacto, dispersar semillas y devolver nutrientes. El objetivo también está relacionado con el agua. Un suelo con mayor cobertura vegetal y materia orgánica puede mejorar su capacidad para absorber las precipitaciones y favorecer la recarga del acuífero que alimenta los cuerpos de agua de Cuatro Ciénegas. “Gracias a los bisontes, el suelo se empieza a volver una esponja viviente que puede absorber el agua de lluvia”, explicó Ruiz Smith. Las cámaras trampa instaladas en la reserva han registrado además pumas, linces rojos, venados, coyotes y osos negros, especies cuya presencia forma parte del monitoreo de la vida silvestre del sitio.

La Semarnat ha señalado que la reintroducción del bisonte contribuye a la restauración de los pastizales del norte de México, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de estos ecosistemas. EL REGRESO DE OTRAS ESPECIES El bisonte representa solamente una parte del trabajo de Fundación Pro Cuatro Ciénegas, que desarrolla proyectos en cinco áreas: agua y ecosistemas; agricultura y ganadería regenerativa; vida silvestre; educación y rescate biocultural, así como turismo de naturaleza y regenerativo. Entre las actividades se encuentran el monitoreo de tortugas y peces en las pozas, programas de educación ambiental para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y acciones relacionadas con la conservación del agua. El siguiente proyecto en la agenda es el regreso del borrego cimarrón, especie que Ruiz Smith considera importante para complementar el funcionamiento del ecosistema, particularmente en laderas y zonas escarpadas a las que el bisonte no llega. También se contemplan, a futuro, proyectos relacionados con el oso negro y, como una meta de más largo plazo, el lobo mexicano.

El objetivo es que las experiencias desarrolladas en Cuatro Ciénegas puedan servir como referencia para otros territorios. DOS INGENIEROS, UNA HISTORIA LIGADA A CUATROCIÉNEGAS Gerardo Ruiz Smith pasó parte de su infancia en los ranchos de sus abuelos, ambos ganaderos. Desde entonces tuvo contacto con animales, caballos, ganado y relatos sobre las grandes manadas de bisontes que alguna vez recorrieron el norte de México. Sin embargo, eligió estudiar Ingeniería Mecánica Administrativa en el Tec de Monterrey, atraído por las matemáticas, la física y su interés por diseñar y construir objetos. A los 21 años, mientras estudiaba en el campus Monterrey, ingresó al Club de Espeleología del Tec. En uno de sus viajes conoció Cuatrociénegas, donde exploró pozas y manantiales y recorrió algunos de sus cerros. Ese primer contacto marcó su trayectoria. Posteriormente, durante un intercambio académico, conoció proyectos de agricultura y ganadería regenerativa y de ecoturismo en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Con el tiempo orientó su actividad profesional hacia el diseño de ranchos y territorios y la regeneración de sistemas productivos. Ese camino lo llevó nuevamente a Cuatro Ciénegas. Ahí conoció la Reserva El Santuario y a Fernando Pérez Cano, integrante del Consejo Directivo del Museo del Desierto e impulsor de Fundación Pro Cuatrociénegas.

Ruiz Smith comenzó como consultor para analizar los terrenos y proponer proyectos de conservación. Después de aproximadamente dos años y medio, recibió la propuesta de dirigir la fundación. Al conocer El Santuario, recuperó una aspiración de su infancia: trabajar algún día con bisontes.

PÉREZ CANO Y EL VÍNCULO CON EL MUSEO DEL DESIERTO Fernando Pérez Cano tampoco tenía planeado involucrarse en Cuatrociénegas. En 2016, una deuda con su empresa fue liquidada mediante un hotel a medio construir, Hacienda 1800. Su intención inicial era concluirlo, remodelarlo y venderlo. Para supervisar el proyecto comenzó a viajar semanalmente a Cuatrociénegas durante un año. El contacto constante con la región modificó sus planes. Ingeniero Mecánico Electricista por el Tec de Monterrey, Pérez Cano había desarrollado su carrera en el sector industrial, primero en el ramo metalmecánico y posteriormente en proyectos relacionados con el tratamiento y potabilización del agua. El contacto con Cuatro Ciénegas lo acercó a proyectos de turismo y conservación. En 2017 se incorporó al Consejo Directivo del Museo del Desierto. Años después, esa relación permitió que el museo aportara tres machos para la nueva manada de El Santuario.

Pérez Cano también impulsó la creación de Fundación Pro Cuatrociénegas, organización que funciona como plataforma para desarrollar proyectos de conservación en la región. La organización mantiene entre sus líneas de trabajo la reintroducción del bisonte americano y la protección de los ecosistemas de Cuatrociénegas.