Blanca Martínez, un pilar en la defensa de los desaparecidos en Coahuila: ‘Deja un hueco que nadie va a llenar’

Tras el fallecimiento de Blanca Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl, recordó su trayectoria y la influencia que tuvo en la defensa de las personas desaparecidas en Coahuila y en el país.

“Blanca Martínez es una de las defensoras de derechos humanos más congruentes y de mayor trascendencia en todo México”, dijo. “Fue pionera en visibilizar la problemática de los desaparecidos cuando nadie quería hablar del tema. Yo recuerdo que le decían que ese no era un problema en el país, y ella insistía en hacerlo visible”.

Xicoténcatl contó que compartió con ella varios años de trabajo y de vida cotidiana. “Vivimos muchos años juntos, compartiendo desayunos, cenas, buenos y malos momentos”, relató. “Estoy muy preocupado por lo que se viene. El tema de los desaparecidos, a pesar de ser una emergencia, se ha normalizado. Parecería que nos acostumbramos a que la gente desaparezca”.

El defensor añadió que esa normalización también ha tenido consecuencias en el sostenimiento de las organizaciones civiles. “Eso impactó mucho en temas económicos para la organización que ella representaba”, explicó. “Quienes apoyaban económicamente empezaron a dirigir recursos a otras causas. Perdió oficinas, personal, no porque hiciera un mal trabajo, sino porque nos fuimos acostumbrando a una tragedia que debería seguirnos indignando”.

Aun así, destacó que Martínez fue una de las pocas personas que se mantuvo activa y constante en la lucha. “Las familias de personas desaparecidas quedan con un hueco que nadie va a llenar, pero también con la responsabilidad de caminar con la fuerza que Blanca nos dejó”, señaló.

Recordó que su trabajo también fue determinante en la defensa de personas migrantes. “Fue la primera persona que creyó en nosotros cuando decíamos que había migrantes secuestrados”, comentó. “Ella nos acompañó y asesoró para que el caso llegara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siempre fue una mujer discreta, nunca buscó protagonismo, siempre exigía que las familias fueran quienes hablaran”.

“Coahuila se convirtió en referente nacional, y no fue por el gobierno, fue por el impulso que dio Blanca”, dijo. “Estoy extremadamente triste, con un vacío muy grande, pero con la esperanza de seguir con la fuerza que ella nos dejó”, concluyó Xicoténcatl.