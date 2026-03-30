Blindaje total en Coahuila; despliegan 10 mil elementos para vigilar el Estado en Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Blindaje total en Coahuila; despliegan 10 mil elementos para vigilar el Estado en Semana Santa
    Fuerzas de los tres niveles de gobierno coordinan acciones de vigilancia en zonas estratégicas. CORTESÍA

Operativo interinstitucional refuerza vigilancia en carreteras, destinos turísticos y zonas urbanas para proteger a población local y visitantes

Con una estrategia de seguridad de gran escala, autoridades de los tres órdenes de gobierno pusieron en marcha un dispositivo especial para resguardar a la población durante el periodo vacacional de Semana Santa en Coahuila.

El operativo contempla la movilización de 10 mil efectivos distribuidos en todo el territorio estatal, en una acción coordinada entre corporaciones locales, instancias de procuración de justicia y fuerzas federales como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/juntos-coahuila-y-durango-en-operativo-de-seguridad-en-semana-santa-EM19736244

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que este despliegue permite consolidar condiciones de confianza para habitantes y visitantes, al mantener a la entidad entre las mejor evaluadas del país en materia de seguridad.

ESTRATEGIA CONJUNTA FAVORECE VIGILANCIA ESTATAL

El Mandatario destacó que los resultados en materia de paz y estabilidad son producto de la coordinación permanente entre instituciones, lo que ha posicionado a Coahuila como un referente en la Región Norte.

Señaló además que la seguridad es un factor clave para detonar el desarrollo económico, especialmente en temporadas de alta movilidad, al favorecer la actividad turística en distintos puntos del Estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-refuerza-estrategia-de-seguridad-con-coordinacion-entre-autoridades-y-sociedad-IN19726806

El dispositivo incluye presencia en carreteras, zonas urbanas, comunidades rurales y sitios de recreación. Elementos de la Policía Estatal y de la Policía de Acción y Reacción (PAR) intensificarán recorridos en brechas y ejidos, mientras que fuerzas municipales y federales ampliarán la cobertura operativa en los 38 municipios.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez, informó que el operativo se apoya en herramientas tecnológicas del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), desde donde se mantiene la coordinación con los centros de control municipales.

El titular del Ejecutivo estatal recordó que su administración ha realizado inversiones relevantes para fortalecer la infraestructura de seguridad, incluyendo equipamiento, capacitación, construcción de cuarteles y la instalación de arcos carreteros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Semana Santa

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Miguel Mery Ayup afirma que los jueces de Coahuila arrastran con una de las cargas de trabajo más pesadas en el País.

Presidente del PJ de Coahuila llama a la unidad tras controversia con gremios de abogados
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra