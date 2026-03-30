Blindaje total en Coahuila; despliegan 10 mil elementos para vigilar el Estado en Semana Santa

Con una estrategia de seguridad de gran escala, autoridades de los tres órdenes de gobierno pusieron en marcha un dispositivo especial para resguardar a la población durante el periodo vacacional de Semana Santa en Coahuila. El operativo contempla la movilización de 10 mil efectivos distribuidos en todo el territorio estatal, en una acción coordinada entre corporaciones locales, instancias de procuración de justicia y fuerzas federales como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que este despliegue permite consolidar condiciones de confianza para habitantes y visitantes, al mantener a la entidad entre las mejor evaluadas del país en materia de seguridad. ESTRATEGIA CONJUNTA FAVORECE VIGILANCIA ESTATAL El Mandatario destacó que los resultados en materia de paz y estabilidad son producto de la coordinación permanente entre instituciones, lo que ha posicionado a Coahuila como un referente en la Región Norte. Señaló además que la seguridad es un factor clave para detonar el desarrollo económico, especialmente en temporadas de alta movilidad, al favorecer la actividad turística en distintos puntos del Estado.

El dispositivo incluye presencia en carreteras, zonas urbanas, comunidades rurales y sitios de recreación. Elementos de la Policía Estatal y de la Policía de Acción y Reacción (PAR) intensificarán recorridos en brechas y ejidos, mientras que fuerzas municipales y federales ampliarán la cobertura operativa en los 38 municipios. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez, informó que el operativo se apoya en herramientas tecnológicas del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), desde donde se mantiene la coordinación con los centros de control municipales. El titular del Ejecutivo estatal recordó que su administración ha realizado inversiones relevantes para fortalecer la infraestructura de seguridad, incluyendo equipamiento, capacitación, construcción de cuarteles y la instalación de arcos carreteros.

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