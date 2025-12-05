Brilla Ramos Arizpe con el gran Encendido Navideño 2025
El Encendido Navideño 2025 reunió a más de 12 mil asistentes en la Plaza Principal
Con la Plaza Principal desbordada de asistentes, Ramos Arizpe celebró la noche del viernes el Encendido Navideño 2025, un evento que reunió a más de 12 mil personas y que marcó oficialmente el inicio de la temporada decembrina en el municipio.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal; de Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Ivonne Salinas Espinosa, directora de Navidad en el Campo; así como integrantes del cabildo y funcionarios municipales, encabezó la ceremonia en la que se iluminó el pino monumental y la villa temática inspirada en el Polo Norte.
“Quisimos que este año Ramos Arizpe brillara como nunca. Ver a cientos de familias reunidas, disfrutando y compartiendo juntos, nos confirma que la Navidad es un momento para unirnos y seguir construyendo una ciudad con corazón”, expresó el alcalde durante el encendido.
UN ESCENARIO LLENO DE MAGIA
El pino de 12 metros de altura, la ambientación nevada, un iglú gigante instalado en el kiosco y la villa navideña se convirtieron en los principales atractivos de la noche. Las niñas y los niños disfrutaron también del Expreso Polar, el carrusel, los renos gigantes y varios sets fotográficos instalados para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva.
Durante su participación, Gabriel Elizondo Pérez destacó la cercanía del alcalde con la comunidad y la importancia de generar espacios de convivencia.
“Hoy el alcalde le sigue demostrando a Ramos Arizpe el cariño que le tiene con este gran encendido; felicidades a nuestro alcalde, a nuestro gran alcalde Tomás Gutiérrez”, afirmó.
El corredor de productos tradicionales, atendido por emprendedoras locales, añadió un toque cálido al ambiente con manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, chocolate caliente, churros y otras delicias típicas de la temporada, que inundaron la plaza con aromas festivos.
Entre música, luces y un ambiente completamente familiar, Ramos Arizpe dio la bienvenida a la Navidad 2025, una celebración que permanecerá abierta durante toda la temporada para el disfrute de familias locales y visitantes.