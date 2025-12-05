Brilla Ramos Arizpe con el gran Encendido Navideño 2025

Con la Plaza Principal desbordada de asistentes, Ramos Arizpe celebró la noche del viernes el Encendido Navideño 2025, un evento que reunió a más de 12 mil personas y que marcó oficialmente el inicio de la temporada decembrina en el municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal; de Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Ivonne Salinas Espinosa, directora de Navidad en el Campo; así como integrantes del cabildo y funcionarios municipales, encabezó la ceremonia en la que se iluminó el pino monumental y la villa temática inspirada en el Polo Norte.

“Quisimos que este año Ramos Arizpe brillara como nunca. Ver a cientos de familias reunidas, disfrutando y compartiendo juntos, nos confirma que la Navidad es un momento para unirnos y seguir construyendo una ciudad con corazón”, expresó el alcalde durante el encendido.