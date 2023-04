Margarita Ibarra Molina es maestra de profesión. Ha dado clases de matemáticas y física en escuelas públicas y privadas por más de 30 años. El movimiento Magisterio Unido Coahuila la llevó a la política, con la coalición UDC-PVEM.

En entrevista para VANGUARDIA, detalló que a tres semanas de haber arrancado la campaña buscando ser diputada local por el distrito 13, “la gente, en su mayoría, tiene la esperanza de que haya un verdadero cambio, ellos te comentan: ‘urge un cambio’”.

Además, mencionó que es común encontrarse con que la gente no conoce quién es su actual diputada, pues o no se han informado al respecto, o bien la legisladora no ha regresado a las colonias.

“Están preocupados por todo, pero principalmente por el transporte, la salud y la seguridad”, detalló Ibarra.

En ese sentido, detalló que su principal propuesta para llegar al Congreso son los tratamientos oncológicos para todos.

“Esta propuesta surge porque yo soy sobreviviente de cáncer, una experiencia bastante difícil para mi familia, más que para mí, yo tenía que echarle ganas y salir adelante”, contó Margarita Ibarra.

“Pienso en la gente que, además de estar enferma, no tiene un servicio médico, debe ser una tragedia bastante grande porque además, los tratamientos oncológicos son muy caros, son inalcanzables si no tienes servicio médico”.

TRANSPORTE, UN SUPLICIO

Menciona como otra de sus preocupaciones, en caso de llegar al Congreso local, será el transporte público en Saltillo.

Ibarra Molina detalló que en el sector donde tiene 18 años viviendo, solo hay una ruta y sus vecinos incluso han dejado de esperarla, pues el servicio se volvió deficiente, al grado que tienen que caminar mucho o simplemente tomar un taxi.

“Cada cierto tiempo vemos que se acepta el incremento a la tarifa y el transporte en pésimas condiciones o no hay. También me ha comentado la gente que en donde pasan el transporte público a veces le hacen la parada ‘viejitos’ o personas con alguna discapacidad y no se les permite subir, no se paran para no ayudar, para no apoyar”, relató la candidata.

En ese sentido, detalló que las concesiones del transporte público son un tema vital en la resolución del problema. “Habría que checar quién tiene esas concesiones, qué están haciendo con esas concesiones y buscar una solución”, mencionó.

La candidata por la coalición UDC-PVEM detalló que otra de sus preocupaciones son las personas que trabajan en tiendas departamentales y tienen que permanecer 8 horas de pie.

“A mí me parece inhumano. En alguna ocasión acompañé a mi hija, andaba buscando vestido o zapatos y yo ya andaba cansada de andar de tienda en tienda, entonces entramos a una tienda y le digo a una empleada: ‘¿Dónde me puedo sentar?’ porque no había. La muchacha me ofreció sentarme en uno de los probadores y le pregunté: ‘¿Ustedes no se sientan?’, ‘No, tenemos prohibido’, me contestó”.

Detalló que en la mayoría de las tiendas, las empleadas están prácticamente todos sus turnos de pie y “nadie se ha puesto a pensar en ellas”.

COINCIDE CON LENIN SOBRE DEUDA

Al respecto de lo propuesto por el candidato de su coalición a la gubernatura, Lenin Pérez Rivera, Molina Ibarra detalló que coincide con él en el sentido de negociar una quita con los bancos.

“Yo creo que la reestructuración se hace precisamente para beneficiarse. Hacen la reestructuración y se guardan para sus propios bolsillos, por eso les ha convenido seguir reestructurando. Entonces a mí la propuesta que mencionó el licenciado Lenin pues me parece magnífica. Yo no sé si los bancos vayan a aceptar o bajo qué condiciones pudieran hacer, pero sería genial que pudiera llevarse a cabo eso, porque si no, nunca se va a terminar la mega deuda”, detalló la candidata.

Agregó que la propia megadeuda condiciona las propuestas como la suya de darle tratamientos oncológicos a todos, aunque mencionó que “dinero hay, solo que está mal distribuido”.

En ese sentido, detalló que propondría reducir gastos en “prensa y publicidad” para redirigirlos a otros sectores.