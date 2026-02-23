Cáncer infantil: la detección temprana, clave para salvar vidas

Cada año, miles de niñas, niños y adolescentes reciben un diagnóstico que transforma de manera radical su vida y la de sus familias: cáncer. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 25 de febrero, especialistas subrayan la importancia de reconocer señales de alerta y acudir oportunamente a valoración médica.

De acuerdo con datos nacionales, en México se registran entre 5 mil y 7 mil casos nuevos anuales en población de 0 a 19 años, lo que representa de 11 a 18 casos por cada 100 mil habitantes. La leucemia constituye el tipo más frecuente —alrededor del 65 por ciento— y el cáncer es la segunda causa de muerte en menores de 5 a 14 años; 4 de cada 10 pacientes fallecen.

Durante 2024, la Secretaría de Salud de Coahuila registró al menos 76 nuevos casos de cáncer infantil en los hospitales bajo su administración. Estos incluyen desde leucemias hasta tumores en diversos órganos, con un gran impacto, ya que más de 20 pacientes de entre 12 y 16 años perdieron la vida en solo un año.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, resaltó la importancia de realizar valoraciones médicas tempranas en los niños. Destacó la necesidad de estar alerta a signos de alarma, como la presencia de ganglios, cambios en el estado físico y cansancio inexplicable. Aunque estos síntomas no siempre indican cáncer, su detección temprana puede ser fundamental para un diagnóstico oportuno y un tratamiento efectivo.

Coahuila ha lanzado una campaña permanente de detección oportuna de cáncer infantil, activando 133 centros de salud para identificar síntomas tempranos en menores

Esta iniciativa busca combatir enfermedades comunes como leucemias y tumores, involucrando a la red de salud estatal para mejorar las tasas de supervivencia.

Como parte de las acciones iniciales, se realizó una capacitación en modalidad híbrida dirigida al personal médico de los 133 centros de salud, enfocada en la correcta aplicación de la cédula y en los protocolos de referencia ante la detección de signos de alerta. En esta jornada participaron más de 200 profesionales de la salud de distintas regiones del Estado.

La tasa de supervivencia promedio en el País es del 50 por ciento; sin embargo, en centros especializados puede superar el 70 por ciento.

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

El cáncer infantil agrupa diversas enfermedades oncológicas que afectan a menores de 18 años y representa uno de los principales desafíos en salud pública. A diferencia del cáncer en adultos, generalmente no está relacionado con estilos de vida, sino con alteraciones genéticas, antecedentes familiares y exposición a disruptores endocrinos presentes en plásticos, pesticidas o productos contaminados.

Mientras que en adultos predominan tumores de órganos específicos, en la población pediátrica son más comunes las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, el neuroblastoma y los tumores óseos. El sistema hematológico es el más afectado, seguido del sistema nervioso central, el linfático y el óseo.

SÍNTOMAS QUE NO DEBEN IGNORARSE

Uno de los mayores retos es que los síntomas iniciales suelen confundirse con enfermedades comunes. Entre las señales de alerta destacan fiebre persistente sin causa aparente, moretones o sangrados frecuentes, pérdida de peso inexplicable, fatiga extrema, dolor óseo, inflamación de ganglios y dolor de cabeza persistente con vómito.