RICARDO MEJÍA

“No he tomado terapia, pero sí estoy consciente que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, la gestión de las emociones. Es un problema que tiene que tener igual relevancia que el problema de la salud física, y para mi será prioridad de prioridades. Creo que gran parte de este problema que tenemos hoy con nuestra juventud tiene que ver con que no le hemos brindado asesoría, terapia, cercanía para que puedan administrar tantas emociones que tienen, y yo te puedo decir que desde la escuela vamos a brindar todo el tema de salud mental. Yo no quiero que jóvenes caigan en la drogadicción por un problema depresivo o por un problema de ansiedad”.

