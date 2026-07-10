Capacitan a operadores de la Ruta Estudiantil en atención a personas con discapacidad visual

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar un servicio de transporte público accesible para todas las personas, operadores de la Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe participaron en una capacitación especializada en sensibilización y atención a personas con discapacidad visual. La jornada de capacitación fue impartida por Melissa Peña Escalante, directora del Área de Discapacidad del Sistema DIF Municipal, quien proporcionó a los operadores conocimientos y herramientas para brindar una atención adecuada a estudiantes con debilidad visual, privilegiando el respeto, la seguridad y la autonomía durante sus traslados.

Entre los temas desarrollados se incluyeron el trato digno, la comunicación efectiva, las técnicas de acompañamiento y las mejores prácticas para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal responsable del servicio. Esta iniciativa forma parte de la política de inclusión promovida por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, orientada a consolidar una cultura de respeto, empatía y accesibilidad en los servicios públicos municipales, particularmente en aquellos destinados a la comunidad estudiantil. La Ruta Estudiantil presta servicio de manera cotidiana a alumnos de diversas instituciones educativas del municipio, entre ellos personas con discapacidad visual, por lo que la capacitación de los operadores constituye un elemento esencial para garantizar traslados seguros, accesibles y con un enfoque de atención incluyente.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral encaminada a fortalecer la inclusión social y asegurar que los servicios públicos respondan a las necesidades de todas las personas, bajo principios de igualdad, accesibilidad y no discriminación. Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con la construcción de una ciudad más incluyente, en la que las personas con discapacidad cuenten con mejores condiciones para ejercer plenamente su derecho a la movilidad, la educación y la participación en la vida comunitaria.

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