Cecilia Guadiana se reincorporará al Senado el 1 de octubre; mantiene respaldo a reforma sobre doble nacionalidad

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, solicitó licencia a su cargo únicamente para los días 29 y 30 de septiembre por motivos personales y se reincorporará a sus actividades legislativas el próximo 1 de octubre, informó su equipo de trabajo a VANGUARDIA. La ausencia de la legisladora coincidió este martes con la discusión y aprobación en el Senado de la reforma constitucional en materia de nacionalidad única para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Consultado por VANGUARDIA sobre la licencia, el enlace de la senadora señaló que esta licencia obedece exclusivamente a asuntos personales. Respecto de la reforma, su equipo indicó que Guadiana mantiene la postura que ha expresado anteriormente y respalda el proyecto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema tiene una implicación directa para la senadora coahuilense, quien ha reconocido públicamente que cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense. En agosto pasado, ante la presentación de la iniciativa y los señalamientos sobre las posibles repercusiones para sus aspiraciones políticas, Guadiana sostuvo que su responsabilidad se encontraba en ese momento en el Senado y manifestó su respaldo al proyecto de la presidenta. La reforma fue aprobada este martes por el Senado con 86 votos a favor y 42 en contra, alcanzando la mayoría calificada necesaria. Morena y sus aliados respaldaron el proyecto, mientras que legisladores de oposición se pronunciaron en contra.

La modificación contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el requisito de contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. Quienes cuenten con otra nacionalidad y aspiren a alguno de estos cargos deberán renunciar a ella y acreditar que el vínculo jurídico con el otro país dejó de existir. Durante la discusión, legisladores de Morena argumentaron que la modificación busca establecer una condición de lealtad institucional para quienes encabecen los poderes ejecutivos, mientras que integrantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron sus posibles efectos sobre los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

La reforma fue remitida a los congresos estatales para continuar con el procedimiento correspondiente a una modificación constitucional. Durante la licencia de Guadiana, su lugar en el Senado fue ocupado por su suplente, Rocío Guadalupe de Aguinaga Peraza, quien rindió protesta este martes.