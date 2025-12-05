Centraliza reforma gestión del agua en ‘moribunda’ Conagua: Rosario Sánchez

Coahuila
/ 5 diciembre 2025
    Centraliza reforma gestión del agua en ‘moribunda’ Conagua: Rosario Sánchez
    La fundadora del Foro Permanente de Aguas Binacionales sostiene que la centralización no es la solución. FOTO: CUARTOSCURO

La investigadora consideró que la recientemente aprobada reforma a la Ley de Aguas se quedó corta e incompleta

La recientemente aprobada reforma a la Ley de Aguas en México centraliza la gestión del líquido en una “moribunda e ineficaz” Comisión Nacional del Agua (Conagua), consideró la investigadora Rosario Sánchez.

La fundadora del Foro Permanente de Aguas Binacionales consideró que la reforma, cuyo objetivo es evitar el acaparamiento de agua, se quedó corta e incompleta.

Sánchez indicó que la preocupación central radica en que existe un problema real de acaparamiento de los derechos del agua en México y la ley actual no se cumple como debería. Sin embargo, la centralización de los recursos hídricos “rara vez ayuda a una mejor eficiencia en la gestión del agua, un fenómeno que se ha observado en múltiples partes del mundo”.

De acuerdo con la especialista, la Conagua no tiene actualmente la capacidad de producir ciencia o fomentar el monitoreo.

“Conagua tiene mucho tiempo siendo totalmente ineficiente e ineficaz, y sin capacidad para producir ciencia o fomentar el monitoreo”, dijo.

Aseguró que la nueva ley centraliza el recurso en una institución que “no tiene la capacidad ni de infraestructura ni de recursos humanos, ni de recursos físicos, ni de recursos financieros para regular el acaparamiento”.

“Una ley nueva no sirve de nada si no hay una institución fuerte ni un sistema de gobernanza eficiente”.

CORRUPCIÓN Y ERRORES HISTÓRICOS

Sánchez indicó que la centralización, lejos de resolver el acaparamiento, simplemente lo mueve de un lugar a otro.

La nueva ley le otorga a Conagua la facultad de tomar las decisiones relacionadas a la administración del agua sin que se fortalezcan los consejos de cuencas, que carecen de autoridad para regular aguas superficiales y subterráneas.

Otro punto es la ausencia de los estados, ya que no tienen poder de decisión sobre sus propios acuíferos.

Finalmente, la justificación de la reforma en el “derecho humano al agua” es cuestionada, pues la experta argumenta que este derecho “no tiene nada que ver” con la centralización y la justicia. Considera que el problema fundamental sigue siendo la gestión y los sistemas de gobernanza, no la necesidad de concentrar el control en el centro del país. La solución, dijo, está “totalmente fuera de la realidad”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

