Choca maestro contra un caballo en la carretera Parras- General Cepeda

Coahuila
/ 21 noviembre 2025
    El vehículo del maestro quedó con daños frontales tras impactar al caballo en la carretera. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Conductores denuncian que la presencia constante de animales sueltos en la carretera sigue provocando accidentes sin que haya acciones correctivas

Un vehículo conducido por un profesor que se dirigía a impartir clases al ejido Sombreretillo, en Parras, se impactó contra un caballo la mañana de este viernes.

El percance fue reportado alrededor de las 7:00 horas, sin que se registraran personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Animales sueltos continúan representando un riesgo constante para los conductores que transitan por la carretera Parras–General Cepeda. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

El choque ocurrió sobre la carretera Parras–General Cepeda, a la altura del ejido Parras El Alto. Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento del incidente.

El profesor y sus compañeros, quienes viajaban con él, quedaron únicamente con el susto. Señalaron que transitan diariamente por ese camino y que es frecuente que animales se crucen en la vía, mientras que —acusaron— los amostranqueros del municipio y ejidatarios no atienden el problema.

La unidad terminó a un costado del camino luego de la colisión con el animal. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

En diversas ocasiones se han reportado accidentes relacionados con ganado suelto que circula por esta carretera, además de las malas condiciones en que se encuentra el tramo Parras–General Cepeda.

Se hizo un llamado a las autoridades correspondientes para la reparación de la cinta asfáltica y para que los propietarios de animales sueltos adopten medidas que eviten nuevos incidentes.

