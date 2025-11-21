Choca maestro contra un caballo en la carretera Parras- General Cepeda

Un vehículo conducido por un profesor que se dirigía a impartir clases al ejido Sombreretillo, en Parras, se impactó contra un caballo la mañana de este viernes.

El percance fue reportado alrededor de las 7:00 horas, sin que se registraran personas lesionadas, únicamente daños materiales.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca pipa de agua municipal en Parras; chofer sufre golpes leves