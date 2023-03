¿‘Chocohongos’ en Saltillo? Según consumidores, sí se encuentran... hasta en supermercados

Luego de que la diputada local en Coahuila, Teresa Meraz García, advirtió sobre los riesgos en el consumo de “chocohongos”, VANGUARDIA se dio a la tarea de entrevistar a dos consumidores de esta sustancia

Mariana tiene 27 y declaró que ha tenido tres experiencias psicodélicas con hongos, la primera con los llamados “Niños Santos” “que es como el hongo deshidratado” y otras dos con “chocohongos”.

Por su parte, José tiene 23 años y asegura comprar la sustancia activa en supermercados a un precio promedio de mil pesos con 100 gramos, de la cual hace “microdosis” de un gramo.

Mariana contó que una dosis personal cuesta entre 400 y 600 pesos y es cada vez es más fácil conseguirlas en Saltillo, pues se ha normalizado su uso, aunque sabe de dealers que venden marihuana y hongos.

También aseguró conocer de páginas de Facebook o Instagram que los venden con sede tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. “Aunque en todos lados se consiguen”.

José declaró que también ha visto páginas en redes sociales que venden estas sustancias, pero que al no estar reguladas es común que no se sepa el gramaje ni las cantidades que se están ingiriendo, por lo que no es consumidor de la sustancia por esta vía.

“No he estado en ninguna otra sustancia alucinógena pero por lo que me han contado los hongos son los más nobles a comparación de la ayahuasca o el sapo”, explicó Mariana. Además agregó que “la subida” es muy gradual y el efecto dura entre cuatro y cinco horas”.

José advirtió que consumir hongos alucinógenos requiere investigar y usar microdosis controlada y legal “como la que yo conseguí; para nada se deben consumir chocohongos de redes sociales sin saber, porque sí puede llegar a ser peligroso”.

“Los colores los ves como si tuvieran mucha saturación, como si te pusieran un filtro en los ojos”, declaró Mariana, y agregó que previo a realizar el consumo de “chocohongos”, hizo un trabajo de psicoterapia, por lo que aprovechó parte de “su viaje” para hacer introspección y reflexión.

Sin embargo también declaró que la última vez que consumió lo hizo meramente para la recreación.

En ese sentido, declaró que es recomendable hacer un trabajo previo de terapia o psicoterapia o “cualquier forma que te lleve a la introspección o de salud mental”.