Cierra con éxito la Feria de San Buenaventura 2026; comerciantes y juegos mecánicos permanecerán una semana más
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Super Bull Internacional de Rancho La Viga cierra con broche de oro el evento
SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una Monumental Plaza de Toros abarrotada concluyó oficialmente la Feria de San Buenaventura 2026, considerada una de las celebraciones más importantes de la Región Centro de Coahuila.
No obstante, como medida de apoyo a comerciantes y operadores de juegos mecánicos que resultaron afectados por las lluvias, el Ayuntamiento acordó extender su permanencia del 20 al 26 de julio, sin costo alguno.
El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que la feria concluye conforme a las fechas establecidas por el comité organizador; sin embargo, ante las pérdidas ocasionadas por varios días de lluvia, se hizo una invitación a expositores y concesionarios de juegos para permanecer una semana más en el recinto ferial.
Explicó que durante ese periodo no tendrán que cubrir ningún pago, con el propósito de que puedan recuperar parte de las ventas que no lograron realizar debido a las condiciones climatológicas.
El cierre de la máxima fiesta del municipio tuvo como escenario el décimo Súper Bull Internacional de Rancho La Viga, que reunió a más de 28 jinetes nacionales e internacionales provenientes de Brasil, Estados Unidos y distintas entidades del País, quienes disputaron una bolsa superior a los 170 mil pesos en premios.
Las emocionantes montas mantuvieron al público al filo de sus asientos, mientras familias completas disfrutaron de una noche llena de tradición vaquera, música y convivencia. Como ya es costumbre, niños, jóvenes y adultos acudieron portando sombreros, botas y vestimenta vaquera, reforzando una de las principales identidades de San Buenaventura, reconocida como la Capital del Rodeo.
En la competencia participaron toros de reconocidas ganaderías como La Herradura, de Arteaga; Rancho El 15, de Candela; y Rancho La Viga, de Castaños, además de destacados jinetes de diferentes estados de la República y representantes de la Región Centro, entre ellos Brayan Medina, de Castaños, así como jóvenes de los ejidos La Cruz y 8 de Enero.
Durante la ceremonia de clausura, el alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité de Feria, Beertha Luz Flores, agradecieron la asistencia del público y reconocieron el esfuerzo de organizadores, promotores, jinetes, vaqueros y visitantes que llegaron desde distintos estados del norte de México, del sur de Estados Unidos y de la comunidad de paisanos para disfrutar de las festividades patronales.
El Presidente Municipal destacó que el éxito de la edición 2026 fue posible gracias a la participación de miles de familias que mantuvieron vivas las tradiciones del municipio y consolidaron al Súper Bull Internacional como uno de los eventos vaqueros más importantes del norte del País.
Los resultados del rodeo dejaron como campeón por tercer año consecutivo a Francisco García, de la Compañía del ejido Providencia; el segundo lugar fue para Irving Ortiz, de Monterrey, Nuevo León, y el tercer sitio correspondió a Marcelo Veloz.
En el marco del evento también se rindió un reconocimiento especial a Ricardo Carrizales “La Polla”, quien durante 10 años formó parte del equipo de Rancho La Viga brindando apoyo y protección a los jinetes durante las montas.
Como parte de la premiación, el Alcalde entregó la hebilla conmemorativa al campeón del Súper Bull, mientras que el gobernador Manolo Jiménez Salinas envió la Hebilla del Festival Vaquero Coahuila 2026 para reconocer al ganador del certamen.
La clausura concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de San Buenaventura y con la presencia de la reina de la feria, María Fernanda Palos, la princesa Marifer, la duquesa Melanie , entre otras personalidades.