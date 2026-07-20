Cierra con éxito la Feria de San Buenaventura 2026; comerciantes y juegos mecánicos permanecerán una semana más

No obstante, como medida de apoyo a comerciantes y operadores de juegos mecánicos que resultaron afectados por las lluvias, el Ayuntamiento acordó extender su permanencia del 20 al 26 de julio, sin costo alguno.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una Monumental Plaza de Toros abarrotada concluyó oficialmente la Feria de San Buenaventura 2026, considerada una de las celebraciones más importantes de la Región Centro de Coahuila .

El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que la feria concluye conforme a las fechas establecidas por el comité organizador; sin embargo, ante las pérdidas ocasionadas por varios días de lluvia, se hizo una invitación a expositores y concesionarios de juegos para permanecer una semana más en el recinto ferial.

Explicó que durante ese periodo no tendrán que cubrir ningún pago, con el propósito de que puedan recuperar parte de las ventas que no lograron realizar debido a las condiciones climatológicas.

El cierre de la máxima fiesta del municipio tuvo como escenario el décimo Súper Bull Internacional de Rancho La Viga, que reunió a más de 28 jinetes nacionales e internacionales provenientes de Brasil, Estados Unidos y distintas entidades del País, quienes disputaron una bolsa superior a los 170 mil pesos en premios.

Las emocionantes montas mantuvieron al público al filo de sus asientos, mientras familias completas disfrutaron de una noche llena de tradición vaquera, música y convivencia. Como ya es costumbre, niños, jóvenes y adultos acudieron portando sombreros, botas y vestimenta vaquera, reforzando una de las principales identidades de San Buenaventura, reconocida como la Capital del Rodeo.

En la competencia participaron toros de reconocidas ganaderías como La Herradura, de Arteaga; Rancho El 15, de Candela; y Rancho La Viga, de Castaños, además de destacados jinetes de diferentes estados de la República y representantes de la Región Centro, entre ellos Brayan Medina, de Castaños, así como jóvenes de los ejidos La Cruz y 8 de Enero.

Durante la ceremonia de clausura, el alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité de Feria, Beertha Luz Flores, agradecieron la asistencia del público y reconocieron el esfuerzo de organizadores, promotores, jinetes, vaqueros y visitantes que llegaron desde distintos estados del norte de México, del sur de Estados Unidos y de la comunidad de paisanos para disfrutar de las festividades patronales.