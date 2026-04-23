Clausuran predios por venta irregular en Sierra Hermosa, Arteaga

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Clausuran predios por venta irregular en Sierra Hermosa, Arteaga
    Personal de Desarrollo Urbano colocó sellos de clausura en predios de Sierra Hermosa por presunta venta ilegal de terrenos ejidales. CORTESÍA

Detectan oferta de terrenos ejidales sin permisos; autoridades advierten riesgo de fraude para compradores

ARTEAGA, COAH.— Dos predios ubicados en la zona de Sierra Hermosa fueron clausurados por el Departamento de Desarrollo Urbano de Arteaga, tras detectarse la presunta venta irregular de terrenos ejidales y la remoción de vegetación sin autorización.

De acuerdo con la información, ambos espacios cuentan con una extensión aproximada de una hectárea. Uno se localiza en área de uso común del ejido y el otro corresponde a una parcela. En los dos casos, se identificó que los terrenos estaban siendo ofertados sin cumplir con los requisitos legales.

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Las autoridades explicaron que las tierras ejidales no pueden venderse sin contar con el dominio pleno debidamente acreditado, por lo que este tipo de prácticas representa un riesgo para quienes buscan adquirir un predio.

El operativo forma parte de acciones ante una problemática detectada en distintas comunidades del municipio. Entre las zonas señaladas se encuentran El Poleo, Chapultepec, Los Llanos y El Tunal, donde también se ha advertido la comercialización irregular de terrenos.

Ante este escenario, se exhortó a la población a verificar la legalidad de los predios antes de realizar cualquier compra, a fin de evitar afectaciones patrimoniales.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que estas acciones buscan garantizar la legalidad en el municipio. “Estas acciones son en protección de las y los arteaguenses, así como del respeto al Estado de Derecho y la legalidad en el municipio”, afirmó.

$!Autoridades señalaron que la comercialización de lotes sin autorización municipal está prohibida y puede derivar en sanciones.
Autoridades señalaron que la comercialización de lotes sin autorización municipal está prohibida y puede derivar en sanciones. CORTESÍA

Indicó que este tipo de operativos continuará de manera permanente. “Como Administración, continuaremos ejerciendo nuestra obligación mediante estos operativos y en sinergia con las autoridades correspondientes, para mantener la seguridad jurídica en este tipo de transacciones”, añadió.

El Gobierno Municipal reiteró que la venta o promoción de terrenos sin autorización es ilegal y puede derivar en sanciones como clausuras, multas o incluso acciones legales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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