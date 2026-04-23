Clausuran predios por venta irregular en Sierra Hermosa, Arteaga

ARTEAGA, COAH.— Dos predios ubicados en la zona de Sierra Hermosa fueron clausurados por el Departamento de Desarrollo Urbano de Arteaga, tras detectarse la presunta venta irregular de terrenos ejidales y la remoción de vegetación sin autorización. De acuerdo con la información, ambos espacios cuentan con una extensión aproximada de una hectárea. Uno se localiza en área de uso común del ejido y el otro corresponde a una parcela. En los dos casos, se identificó que los terrenos estaban siendo ofertados sin cumplir con los requisitos legales.

Las autoridades explicaron que las tierras ejidales no pueden venderse sin contar con el dominio pleno debidamente acreditado, por lo que este tipo de prácticas representa un riesgo para quienes buscan adquirir un predio. El operativo forma parte de acciones ante una problemática detectada en distintas comunidades del municipio. Entre las zonas señaladas se encuentran El Poleo, Chapultepec, Los Llanos y El Tunal, donde también se ha advertido la comercialización irregular de terrenos. Ante este escenario, se exhortó a la población a verificar la legalidad de los predios antes de realizar cualquier compra, a fin de evitar afectaciones patrimoniales. La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que estas acciones buscan garantizar la legalidad en el municipio. “Estas acciones son en protección de las y los arteaguenses, así como del respeto al Estado de Derecho y la legalidad en el municipio”, afirmó.

Indicó que este tipo de operativos continuará de manera permanente. “Como Administración, continuaremos ejerciendo nuestra obligación mediante estos operativos y en sinergia con las autoridades correspondientes, para mantener la seguridad jurídica en este tipo de transacciones”, añadió. El Gobierno Municipal reiteró que la venta o promoción de terrenos sin autorización es ilegal y puede derivar en sanciones como clausuras, multas o incluso acciones legales.

Publicidad

Temas

Clausura Ejidos

Localizaciones

Arteaga

