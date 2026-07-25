Clínicas populares amplían el acceso a la atención médica en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Contar con atención médica oportuna sin afectar la economía familiar dejó de ser una aspiración para miles de habitantes de Ramos Arizpe. A través de las Clínicas de la Salud Popular, el Gobierno Municipal mantiene un esquema de servicios gratuitos enfocado en la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de pacientes, especialmente de quienes carecen de seguridad social. El proyecto comenzó en septiembre de 2025 con la apertura de la primera clínica en la colonia Analco. Posteriormente, en febrero de este año, entró en operación una segunda unidad en la plaza Pistaches, en el sector Manantiales, con el propósito de ampliar la cobertura y acercar los servicios médicos a las familias del poniente de la ciudad.

ATENCIÓN INTEGRAL Y SIN COSTO Las dos clínicas ofrecen consulta médica general, entrega gratuita de medicamentos, estudios de laboratorio, atención dental, procedimientos odontológicos, interpretación de análisis clínicos, servicios de optometría, exámenes de la vista y dotación de lentes. El modelo de atención busca privilegiar la medicina preventiva y la detección temprana de enfermedades, además de dar seguimiento a cada paciente para fortalecer el cuidado de su salud. Los servicios están dirigidos principalmente a personas que no cuentan con algún esquema de seguridad social o que enfrentan dificultades económicas para acceder a atención médica privada, evitando que los gastos médicos representen una carga para el patrimonio familiar. RESPALDO A LAS FAMILIAS El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que el objetivo del programa es garantizar que la falta de recursos no sea un obstáculo para recibir atención médica.

“Nuestro compromiso es que ninguna familia tenga que dejar de atender un problema de salud por falta de recursos. Queremos que quienes más lo necesitan tengan la certeza de que en Ramos Arizpe cuentan con atención médica cercana, gratuita y de calidad, porque cuidar la salud también significa dar tranquilidad y bienestar a las familias”, expresó. A casi un año de la puesta en marcha de la primera Clínica de la Salud Popular, el programa se ha consolidado como una de las principales estrategias sociales de la administración municipal, al ofrecer servicios médicos accesibles y cercanos para responder a una de las demandas más sentidas de la población.

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