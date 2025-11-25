Coahuila: 83% de denuncias en tribunal de la UAdeC son presentadas por mujeres; 92% de los señalados son hombres
En lo que va del año, el Tribunal Universitario ha recibido 146 denuncias y formalizado 49 procedimientos
Entre enero y noviembre del presente año, el Tribunal Universitario para la Atención de Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila ha registrado 49 procedimientos formalizados, en los cuales la mayoría de las denunciantes han sido mujeres y los señalados, hombres.
Según informó su titular, Nadia Salas Carrillo, esta cifra es menor a los 56 casos atendidos durante el año pasado. En lo que va de 2025 se han recibido 146 denuncias a través de los distintos puntos de reporte, que derivaron en señalamientos contra 51 integrantes de la comunidad universitaria.
Del total de personas que presentaron denuncias, 83 son mujeres y 22 son hombres. Al respecto, Salas Carrillo señaló que estos datos reflejan desigualdades estructurales y la necesidad de fortalecer las políticas institucionales para mantenerlas continuas, permanentes y progresivas.
En cuanto a las personas denunciadas, cuatro son mujeres y 47 son hombres, lo que, dijo, confirma la importancia de sostener y reforzar las acciones preventivas.
De los 49 procedimientos abiertos, 26 han sido resueltos y 23 continúan en proceso. La titular del Tribunal detalló que el 90% de los casos concluidos se resolvió a favor de la víctima, mientras que en el 10% restante se absolvió a la persona señalada.
Entre las resoluciones favorables a las víctimas, seis implicaron bajas definitivas: cuatro estudiantes y dos docentes de la universidad. Además, se dictaron siete suspensiones temporales, correspondientes a cuatro estudiantes y tres docentes.
De acuerdo con Salas, los bachilleratos concentran la mayor incidencia, debido a factores relacionados con la edad y el proceso de formación. No obstante, se fortalecen acciones en todos los niveles educativos, incluidos licenciaturas y posgrados, donde la incidencia es menor.
Las conductas más comunes siguen siendo el acoso —con o sin connotación sexual—, que en algunos casos se manifiesta como actos de molestia. Le siguen las acciones que ridiculizan o hacen sentir mal a una persona por razón de género y, en tercer lugar, la difusión de imágenes. Este último tipo de conducta representaba alrededor del 60% de los casos el año pasado y en el actual ha disminuido a cerca del 30%, efecto del trabajo preventivo.
La titular del Tribunal señaló que el aumento en las denuncias forma parte de un proceso social de visibilización; sin embargo, destacó que como resultado de las acciones preventivas estas han comenzado a disminuir respecto a años anteriores.
“El Tribunal Universitario ya tiene cinco años, nuestro protocolo de actuación tiene seis, y creo que estas actividades y estrategias han tenido efectos importantes en la visibilización”, expresó.
“Creo que no tardará la Universidad Autónoma de Coahuila en llegar a esa cúspide para comenzar a descender en el número de casos de violencia”, afirmó.