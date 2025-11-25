Coahuila: 83% de denuncias en tribunal de la UAdeC son presentadas por mujeres; 92% de los señalados son hombres

Entre enero y noviembre del presente año, el Tribunal Universitario para la Atención de Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila ha registrado 49 procedimientos formalizados, en los cuales la mayoría de las denunciantes han sido mujeres y los señalados, hombres.

Según informó su titular, Nadia Salas Carrillo, esta cifra es menor a los 56 casos atendidos durante el año pasado. En lo que va de 2025 se han recibido 146 denuncias a través de los distintos puntos de reporte, que derivaron en señalamientos contra 51 integrantes de la comunidad universitaria.

Del total de personas que presentaron denuncias, 83 son mujeres y 22 son hombres. Al respecto, Salas Carrillo señaló que estos datos reflejan desigualdades estructurales y la necesidad de fortalecer las políticas institucionales para mantenerlas continuas, permanentes y progresivas.

En cuanto a las personas denunciadas, cuatro son mujeres y 47 son hombres, lo que, dijo, confirma la importancia de sostener y reforzar las acciones preventivas.