‘La agresión está en casa’: DIF Coahuila refuerza protección a mujeres y menores

Torreón
/ 25 noviembre 2025
    Más de 620 Puntos Violeta operan ya en todo el estado como espacios seguros para mujeres. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Liliana Salinas advierte que la violencia persiste dentro de los hogares y llama a redoblar esfuerzos comunitarios. El estado suma centros de atención, refugios y programas

TORREÓN, COAH.- En el arranque de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, afirmó que la entidad ha construido “bases sólidas” para proteger a mujeres, niñas y niños mediante políticas de prevención, intervención y fortalecimiento familiar.

Durante la presentación de la agenda estatal, Salinas Valdés reconoció que, aunque Coahuila se mantiene entre los estados más seguros del país, la violencia sigue ocurriendo principalmente dentro de los hogares.

“La agresión no está en la calle ni con desconocidos; está en nuestras familias, y por eso todos debemos involucrarnos”, señaló.

$!El DIF Coahuila presentó nueva infraestructura de protección para mujeres, niñas y adolescentes.
El DIF Coahuila presentó nueva infraestructura de protección para mujeres, niñas y adolescentes. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Como parte de la estrategia integral, se informó que ya opera el primer refugio estatal, donde se brinda protección y acompañamiento a 32 mujeres y 51 menores. Además, se inauguró un nuevo Centro de Atención a Mujeres del DIF, que se suma a los 19 Centros Libres operados junto con la Secretaría de las Mujeres.

Para responder a la creciente demanda de atención social y psicológica, el DIF habilitó cinco nuevos Centros de Atención e Integración Familiar y reforzó 133 centros de salud con personal especializado.

En Saltillo, destacó la apertura de la Casa Rosa, un espacio destinado a niñas y adolescentes institucionalizadas. “Nuestros niños y niñas institucionalizados son nuestra responsabilidad; lo que hagamos o dejemos de hacer impactará su futuro”, expresó Salinas.

En materia preventiva, 300 docentes y tres mil estudiantes han sido capacitados como “Impulsores de Paz”, y ya operan 11 centros de mediación escolar. A estas acciones se suman programas como Mi familia y mi comunidad y talleres de capacitación laboral para madres y padres.

Debido al vínculo entre adicciones y violencia, la campaña Vive libre sin drogas ha logrado impactar a dos mil 500 jóvenes en apenas dos meses, mientras que el chatbot “Bibi” ha registrado mil 800 interacciones de orientación.

En el sector salud, mil 200 profesionales han sido capacitados, y la alta demanda del diplomado especializado obligó a ampliar su cupo de 250 a 890 participantes.

Salinas subrayó la articulación institucional entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos: “Donde se necesita una ley, tenemos aliadas y aliados”.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, presentó una cartelera con más de 680 eventos —casi el triple de lo programado inicialmente— para promover la prevención en escuelas, colonias y comunidades rurales.

$!La cartelera 2024 triplicó su tamaño con más de 680 actividades en escuelas y comunidades.
La cartelera 2024 triplicó su tamaño con más de 680 actividades en escuelas y comunidades. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Valdés González destacó que Coahuila cuenta hoy con más de 620 Puntos Violeta y anunció la campaña digital Únete para poner fin a la violencia digital, centrada en la protección de adolescentes.

“Aquí todas coincidimos con un propósito común... Esta cartelera es un esfuerzo de todas para todas”, afirmó.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

