Saltillo: Velaria ‘Fuimos todas’ nombra a víctimas de feminicidio; expone pendientes en atención y justicia

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    En el acto se colocaron y leyeron nombres de mujeres asesinadas, como acto simbólico de memoria y visibilización FOTO: OMAR SAUCEDO

La actividad se realizó en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y abrió un espacio de reflexión sobre la atención institucional, la implementación de leyes pendientes y la persistencia de distintas formas de violencia en Coahuila.

Este 25 de noviembre, colectivas feministas llevaron a cabo la velaria “Fuimos todas” en la Plaza Tlaxcala de Saltillo. Ahí, se colocaron y leyeron los nombres de mujeres víctimas de feminicidio, como parte de una acción simbólica de visibilización y memoria.

De acuerdo con Teresa Meza, integrante de Aborto Libre Saltillo y las representantes de Ley Sabina, la actividad contempló los casos registrados entre 2024 y 2025, periodo en el que –según sus registros– se han contabilizado entre 28 y 30 feminicidios en el estado.

La activista explicó que, al contrastar estos datos con periodos anteriores, se observa un incremento en los casos. Precisó que durante un tramo comparable del gobierno anterior se registraron entre 18 y 20 feminicidios, por lo que rechazó que exista una disminución real en la violencia. “No es cierto que no tenemos casos de violencia o que se están reduciendo en esta administración”, dijo.

Durante la velaria, también se planteó un llamado dirigido tanto a la sociedad como a las instituciones. En el caso de las autoridades, Meza pidió que se evite la revictimización y se atiendan de manera oportuna las denuncias, al advertir que “casi la mayoría de las denuncias terminan en feminicidio”, lo que atribuyó a omisiones institucionales. A la ciudadanía, llamó a cambiar prácticas sociales que normalizan la duda hacia las víctimas. “Sí es importante creerle a la víctima”, expresó.

Las colectivas registran entre 28 y 30 feminicidios en Coahuila entre 2024 y 2025, cifra mayor a periodos anteriores FOTO: OMAR SAUCEDO

Sobre las acciones que puede asumir la población, sostuvo que resulta clave acompañar, exigir recursos suficientes y garantizar atención legal, psicológica y médica, así como el acceso efectivo a derechos ya establecidos en normas como la NOM-046-SSA2-2005, sin recurrir a procesos que, dijo, prolongan la revictimización. También mencionó la necesidad de atender otras formas de violencia, como la institucional, obstétrica y vicaria.

En cuanto al plano legislativo, señaló que leyes aprobadas a nivel nacional no siempre son implementadas de forma oportuna en los estados, como ocurre con la Ley Sabina. Añadió que la alerta de género solicitada por colectivas de La Laguna enfrenta un retraso de casi un año, en un contexto donde persisten denuncias en regiones como Piedras Negras y Torreón.

En el acto se colocaron y leyeron nombres de mujeres asesinadas, como acto simbólico de memoria y visibilización FOTO: OMAR SAUCEDO

Finalmente, Meza subrayó que la violencia no se limita al ámbito físico y que los familiares de las víctimas también enfrentan afectaciones que requieren acompañamiento integral. “Ellos también necesitan apoyo y seguimiento”, afirmó, al advertir que el discurso institucional que atribuye la violencia únicamente al entorno familiar omite una responsabilidad estructural más amplia.

La velaria se convirtió en un espacio de memoria y reflexión colectiva, donde los nombres de las víctimas fueron pronunciados con la intención de mantenerlos presentes y de visibilizar las violencias que persisten en el estado. De acuerdo con las participantes, este tipo de ejercicios también permite fortalecer redes de acompañamiento entre mujeres que comparten experiencias similares.

Más allá del acto simbólico, las colectivas reiteraron la importancia de que cada denuncia sea atendida con seriedad y que las víctimas indirectas no enfrenten procesos de revictimización, pues —según señalaron— el reconocimiento y el respeto también forman parte de la justicia.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

