Saltillo: Velaria ‘Fuimos todas’ nombra a víctimas de feminicidio; expone pendientes en atención y justicia

Este 25 de noviembre, colectivas feministas llevaron a cabo la velaria “Fuimos todas” en la Plaza Tlaxcala de Saltillo. Ahí, se colocaron y leyeron los nombres de mujeres víctimas de feminicidio, como parte de una acción simbólica de visibilización y memoria.

De acuerdo con Teresa Meza, integrante de Aborto Libre Saltillo y las representantes de Ley Sabina, la actividad contempló los casos registrados entre 2024 y 2025, periodo en el que –según sus registros– se han contabilizado entre 28 y 30 feminicidios en el estado.

La activista explicó que, al contrastar estos datos con periodos anteriores, se observa un incremento en los casos. Precisó que durante un tramo comparable del gobierno anterior se registraron entre 18 y 20 feminicidios, por lo que rechazó que exista una disminución real en la violencia. “No es cierto que no tenemos casos de violencia o que se están reduciendo en esta administración”, dijo.

Durante la velaria, también se planteó un llamado dirigido tanto a la sociedad como a las instituciones. En el caso de las autoridades, Meza pidió que se evite la revictimización y se atiendan de manera oportuna las denuncias, al advertir que “casi la mayoría de las denuncias terminan en feminicidio”, lo que atribuyó a omisiones institucionales. A la ciudadanía, llamó a cambiar prácticas sociales que normalizan la duda hacia las víctimas. “Sí es importante creerle a la víctima”, expresó.