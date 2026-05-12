Coahuila: abre UTC segundo periodo de fichas para alumnos de bachillerato

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: abre UTC segundo periodo de fichas para alumnos de bachillerato
    El trámite de admisión se realiza en línea a través del portal oficial de la universidad. FOTO: UTC

La institución ofrece más de 21 programas de Técnico Superior Universitario con alta tasa de colocación laboral

La Universidad Tecnológica de Coahuila mantiene abierto su segundo periodo de entrega de fichas para estudiantes de nuevo ingreso en Ramos Arizpe. Las autoridades académicas convocaron a los jóvenes que concluyeron o están por finalizar el bachillerato a integrarse a la oferta educativa de la institución antes del cierre del proceso, programado para el próximo 26 de mayo.

Marlene Medina Trejo, secretaria académica de la UTC, informó que el proceso avanza favorablemente rumbo a la meta establecida para este ciclo escolar. “Al día de hoy llevamos 1,134 fichas vendidas de las 1,530 que teníamos programadas”, señaló la funcionaria al referirse a la demanda actual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/siempre-no-la-sep-no-hara-modificaciones-en-el-calendario-escolar-2026-AG20626420

La invitación institucional busca atraer a estudiantes interesados en un modelo educativo basado en la formación práctica y la continuidad académica. “Hacemos la cordial invitación a todos los alumnos que están por terminar la preparatoria, o que ya la concluyeron y están pensando en qué institución continuar sus estudios de educación superior”, expresó Medina Trejo.

La oferta educativa de la universidad destaca por su diversidad y posibilidades de especialización. La secretaria académica explicó que actualmente cuentan con “más de 21 programas educativos de Técnico Superior Universitario, que con la continuidad de estudios se convierten en 10 ingenierías, una licenciatura y una maestría”.

Para los interesados, el trámite de registro se realiza de manera digital a través del portal oficial de la universidad y tiene un costo de 500 pesos. “En el sitio, al ingresar a la página principal, aparece un enlace directo a Nuevo Ingreso, donde se encuentra un pequeño manual con los pasos a seguir”, indicó.

Tras el cierre del periodo de registro, los aspirantes deberán presentar una evaluación presencial para obtener un lugar dentro de la institución. “Los exámenes se aplicarán entre el 8 y el 12 de junio. Los estudiantes recibirán un correo con la programación correspondiente, ya que la aplicación será presencial”, detalló Medina Trejo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-da-marcha-atras-a-modificacion-del-calendario-escolar-2025-2026-GG20629906

La secretaria académica destacó además que la UTC cuenta con una trayectoria de 30 años en el estado y una amplia experiencia en la formación profesional. “La universidad fue la primera universidad tecnológica en Coahuila. Tiene 30 años de experiencia y una oferta educativa muy amplia”, afirmó.

Finalmente, resaltó que el vínculo permanente con el sector empresarial ha permitido una alta colocación laboral de sus egresados. “Más del 82 por ciento de nuestros egresados logra colocarse en el mercado laboral y cerca del 70 por ciento trabaja en su área de formación”, concluyó la funcionaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
true

Con la 4T, México es un pueblo encadenado

true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades.

Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP.

Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
Zelenski ha criticado públicamente a Estados Unidos de maneras que habrían sido impensables el año pasado.

Volodímir Zelenski comienza a distanciarse del gobierno de Trump
El presidente Vladimir Putin, líder ruso, camina sobre la cuerda floja: reconoce el descontento público sin dar indicios de que vaya a ceder en sus demandas en Ucrania.

Putin dijo que la guerra ‘está llegando a su fin’, pero no cede en sus términos