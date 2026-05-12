Coahuila: abre UTC segundo periodo de fichas para alumnos de bachillerato

Marlene Medina Trejo, secretaria académica de la UTC, informó que el proceso avanza favorablemente rumbo a la meta establecida para este ciclo escolar. “Al día de hoy llevamos 1,134 fichas vendidas de las 1,530 que teníamos programadas”, señaló la funcionaria al referirse a la demanda actual.

La Universidad Tecnológica de Coahuila mantiene abierto su segundo periodo de entrega de fichas para estudiantes de nuevo ingreso en Ramos Arizpe. Las autoridades académicas convocaron a los jóvenes que concluyeron o están por finalizar el bachillerato a integrarse a la oferta educativa de la institución antes del cierre del proceso, programado para el próximo 26 de mayo.

La invitación institucional busca atraer a estudiantes interesados en un modelo educativo basado en la formación práctica y la continuidad académica. “Hacemos la cordial invitación a todos los alumnos que están por terminar la preparatoria, o que ya la concluyeron y están pensando en qué institución continuar sus estudios de educación superior”, expresó Medina Trejo.

La oferta educativa de la universidad destaca por su diversidad y posibilidades de especialización. La secretaria académica explicó que actualmente cuentan con “más de 21 programas educativos de Técnico Superior Universitario, que con la continuidad de estudios se convierten en 10 ingenierías, una licenciatura y una maestría”.

Para los interesados, el trámite de registro se realiza de manera digital a través del portal oficial de la universidad y tiene un costo de 500 pesos. “En el sitio, al ingresar a la página principal, aparece un enlace directo a Nuevo Ingreso, donde se encuentra un pequeño manual con los pasos a seguir”, indicó.

Tras el cierre del periodo de registro, los aspirantes deberán presentar una evaluación presencial para obtener un lugar dentro de la institución. “Los exámenes se aplicarán entre el 8 y el 12 de junio. Los estudiantes recibirán un correo con la programación correspondiente, ya que la aplicación será presencial”, detalló Medina Trejo.