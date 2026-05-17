Coahuila: Acercan jornadas de detección oportuna de cáncer a mujeres de la Carbonífera

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    Coahuila: Acercan jornadas de detección oportuna de cáncer a mujeres de la Carbonífera
    Las brigadas recorrerán municipios y comunidades de la Región Carbonífera. ESPECIAL

Las jornadas estarán enfocadas en la prevención del cáncer de mama y cervicouterino

La Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con la oficina de Inspira Coahuila, presidida por Paola Rodríguez López, anunció la realización de una serie de brigadas de salud.

Estas jornadas están orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino en diversos municipios y comunidades de la Región Carbonífera.

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Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia “El cáncer no avisa, revísate a tiempo”, cuyo propósito es acercar servicios médicos gratuitos y especializados a las mujeres de la región, fortaleciendo las acciones preventivas y la atención oportuna en materia de salud.

De acuerdo con la programación establecida, las brigadas iniciarán el lunes 18 de mayo en Cloete, municipio de Sabinas; continuarán el martes 19 en Agujita; el miércoles 20 en Santa María, municipio de San Juan de Sabinas; el jueves 21 en Múzquiz, y concluirán el viernes en la comunidad de Minas de Barroterán.

Durante cada jornada, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se brindarán de manera gratuita servicios de consulta general, farmacia, vacunación, mastografías, estudios de papanicolaou, exploraciones clínicas de mama y atención en salud mental.

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Las autoridades destacaron que la detección temprana constituye una herramienta fundamental para disminuir los riesgos asociados al cáncer de mama y cervicouterino, ya que permite identificar oportunamente posibles padecimientos y acceder a tratamientos médicos en etapas iniciales.

Finalmente, se exhortó a las mujeres de la Región Carbonífera a participar en estas brigadas preventivas y aprovechar los servicios médicos disponibles, reiterando la importancia de la revisión periódica y el cuidado integral de la salud como medidas esenciales para preservar la calidad de vida.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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