Coahuila: Acercan jornadas de detección oportuna de cáncer a mujeres de la Carbonífera

La Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con la oficina de Inspira Coahuila, presidida por Paola Rodríguez López, anunció la realización de una serie de brigadas de salud. Estas jornadas están orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino en diversos municipios y comunidades de la Región Carbonífera.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia “El cáncer no avisa, revísate a tiempo”, cuyo propósito es acercar servicios médicos gratuitos y especializados a las mujeres de la región, fortaleciendo las acciones preventivas y la atención oportuna en materia de salud. De acuerdo con la programación establecida, las brigadas iniciarán el lunes 18 de mayo en Cloete, municipio de Sabinas; continuarán el martes 19 en Agujita; el miércoles 20 en Santa María, municipio de San Juan de Sabinas; el jueves 21 en Múzquiz, y concluirán el viernes en la comunidad de Minas de Barroterán. Durante cada jornada, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se brindarán de manera gratuita servicios de consulta general, farmacia, vacunación, mastografías, estudios de papanicolaou, exploraciones clínicas de mama y atención en salud mental.

Las autoridades destacaron que la detección temprana constituye una herramienta fundamental para disminuir los riesgos asociados al cáncer de mama y cervicouterino, ya que permite identificar oportunamente posibles padecimientos y acceder a tratamientos médicos en etapas iniciales. Finalmente, se exhortó a las mujeres de la Región Carbonífera a participar en estas brigadas preventivas y aprovechar los servicios médicos disponibles, reiterando la importancia de la revisión periódica y el cuidado integral de la salud como medidas esenciales para preservar la calidad de vida.

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