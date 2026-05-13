UAdeC reúne especialistas en congreso sobre salud, educación y sustentabilidad

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    UAdeC reúne especialistas en congreso sobre salud, educación y sustentabilidad
    La UAdeC inauguró un congreso internacional enfocado en desarrollo sostenible, innovación académica y Agenda 2030. CORTESÍA

Encuentro académico impulsa diálogo internacional en torno a innovación, bienestar social y Agenda 2030

La Universidad Autónoma de Coahuila inauguró el Cuarto Congreso Nacional y Tercero Internacional de Salud, Educación y Medio Ambiente: ODS 2030, evento que se desarrolla en modalidad híbrida los días 13 y 14 de mayo con el propósito de fortalecer el intercambio de conocimientos, investigaciones y experiencias vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El congreso es organizado por la Escuela de Bachilleres Preparatoria Número Uno, el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) Saltillo, el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” y la Facultad de Sistemas, en coordinación con diversas dependencias universitarias enfocadas en investigación, extensión académica, relaciones internacionales, sustentabilidad y vinculación productiva.

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En representación del rector Octavio Pimentel Martínez asistieron la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez; el subdirector de Investigación y Posgrado, David Castro Lugo; la subcoordinadora del Programa de Inglés Institucional, Rosa Cecilia Quintana; y el subcoordinador Académico de Relaciones Internacionales, Juan Roberto Benavente.

Durante la ceremonia inaugural, Verónica Villarreal Sánchez destacó que el objetivo del encuentro es construir soluciones reales frente a los desafíos actuales, promoviendo una visión en la que la sustentabilidad se convierta en una forma de vida y contribuya al bienestar social, el cuidado ambiental y una educación más humana e inclusiva.

$!Especialistas nacionales e internacionales participaron en mesas y conferencias sobre salud, educación y medio ambiente.
Especialistas nacionales e internacionales participaron en mesas y conferencias sobre salud, educación y medio ambiente. CORTESÍA

Por su parte, David Castro Lugo subrayó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una ruta estratégica para impulsar acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de la sociedad, mientras que Rosa Cecilia Quintana señaló que el congreso abre espacios de reflexión sobre los retos globales y el papel transformador de las nuevas generaciones.

Juan Roberto Benavente destacó la importancia de que estudiantes de nivel Medio Superior se involucren desde temprana edad en temas relacionados con sostenibilidad, cooperación internacional y educación global.

Durante el primer día de actividades se impartió la conferencia magistral “Montañas, medio ambiente y resistencia indígena en el noreste novohispano (Siglo XVIII)”, a cargo del investigador Hernán Maximiliano Venegas Delgado, además de la ponencia “Datos en acción”, presentada por la coordinadora estatal del Inegi, Saraí Arroyo Alonso, así como la exposición de carteles digitales.

$!Especialistas nacionales e internacionales participaron en mesas y conferencias sobre salud, educación y medio ambiente.
Especialistas nacionales e internacionales participaron en mesas y conferencias sobre salud, educación y medio ambiente. CORTESÍA

También se desarrollaron conversatorios magistrales enfocados en salud, educación y medio ambiente, con la participación de especialistas nacionales e internacionales provenientes de instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Corporación Universitaria Americana, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados.

Las actividades continuarán el 14 de mayo con la conferencia “Tu futuro en Estados Unidos: oportunidades académicas con Education USA”, además del conversatorio del Grupo de Investigación “Calidad en la educación” y diversas mesas académicas.

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