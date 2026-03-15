Coahuila: Agilizan trámites para acceder al subsidio eléctrico de riego en 2026

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Coahuila: Agilizan trámites para acceder al subsidio eléctrico de riego en 2026
    Productores agrícolas podrán agilizar su acceso al subsidio eléctrico destinado al riego. ESPECIAL

Productores agrícolas y pecuarios podrán inscribirse o reinscribirse con procesos simplificados, siempre que acrediten concesiones de agua y uso para riego dentro de los límites establecidos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron acelerar los procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) para el ejercicio 2026.

El objetivo es facilitar a las y los productores el acceso al subsidio en la tarifa eléctrica destinada al riego agrícola, mediante la simplificación de trámites contemplada en el Decreto de Facilidades Administrativas.

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De acuerdo con las dependencias, el decreto está dirigido a productoras y productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos de concesión de pozos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, siempre que amparen volúmenes de uso de hasta 500 mil metros cúbicos anuales de agua.

FACILITAN REGULACIÓN PARA ACCEDER A APOYO

La Conagua estableció que deberán aceptarse trámites que se encuentren en alguno de los siguientes estatus:

⦿ Adhesión al decreto de facilidades administrativas

⦿ Modificación

⦿ Transmisión de derechos

⦿ Prórroga

Asimismo, se instruyó continuar con los procesos de inscripción y reinscripción al PEUA para quienes acrediten el uso y aprovechamiento del agua con fines de riego agrícola y cumplan los requisitos para recibir el subsidio en la tarifa eléctrica.

Las y los productores interesados pueden consultar la ubicación de los módulos de atención en la siguiente liga: https://bit.ly/3Nyg8ut

Con estas acciones, el Gobierno de México busca simplificar la gestión de apoyos para el campo, promover el uso responsable del agua y la energía, y fortalecer la producción agroalimentaria.

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