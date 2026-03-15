Coahuila: Agilizan trámites para acceder al subsidio eléctrico de riego en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Productores agrícolas y pecuarios podrán inscribirse o reinscribirse con procesos simplificados, siempre que acrediten concesiones de agua y uso para riego dentro de los límites establecidos
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron acelerar los procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) para el ejercicio 2026.
El objetivo es facilitar a las y los productores el acceso al subsidio en la tarifa eléctrica destinada al riego agrícola, mediante la simplificación de trámites contemplada en el Decreto de Facilidades Administrativas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y Torreón lideran reparto de participaciones federales a municipios de Coahuila
De acuerdo con las dependencias, el decreto está dirigido a productoras y productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos de concesión de pozos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, siempre que amparen volúmenes de uso de hasta 500 mil metros cúbicos anuales de agua.
FACILITAN REGULACIÓN PARA ACCEDER A APOYO
La Conagua estableció que deberán aceptarse trámites que se encuentren en alguno de los siguientes estatus:
⦿ Adhesión al decreto de facilidades administrativas
⦿ Modificación
⦿ Transmisión de derechos
⦿ Prórroga
Asimismo, se instruyó continuar con los procesos de inscripción y reinscripción al PEUA para quienes acrediten el uso y aprovechamiento del agua con fines de riego agrícola y cumplan los requisitos para recibir el subsidio en la tarifa eléctrica.
Las y los productores interesados pueden consultar la ubicación de los módulos de atención en la siguiente liga: https://bit.ly/3Nyg8ut
Con estas acciones, el Gobierno de México busca simplificar la gestión de apoyos para el campo, promover el uso responsable del agua y la energía, y fortalecer la producción agroalimentaria.