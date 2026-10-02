Amplían investigación sobre entorno digital de detenidos por ataque en secundaria de Torreón, informa Fiscalía

TORREÓN, COAH Coahuila. -Autoridades de Coahuila, en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, ampliaron las investigaciones tras el ataque registrado en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, para determinar si los presuntos responsables mantenían contacto con otras personas vinculadas con contenidos relacionados con autores de ataques ocurridos en otros países. El objetivo, además de esclarecer los hechos, es identificar posibles riesgos y prevenir que conductas similares puedan reproducirse en otros puntos del estado o del país.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que una de las líneas de investigación se concentra en el entorno digital de los dos hermanos de 18 años detenidos, así como en las comunicaciones, grupos y contenidos a los que tenían acceso. Explicó que las indagatorias buscan establecer si se trató de una conducta aislada o si existen otras personas relacionadas con grupos que muestran admiración o fanatismo hacia individuos que han perpetrado ataques violentos en otras partes del mundo. Como parte de las diligencias, especialistas realizan análisis forenses a los teléfonos celulares y demás dispositivos asegurados a los probables responsables.

De manera preliminar, las autoridades establecieron que algunas imágenes difundidas en redes sociales antes de la agresión habrían sido publicadas desde cuentas vinculadas con los detenidos. Fernández Montañez señaló que los peritajes digitales continúan y que, una vez concluidos y sustentados por especialistas, la Fiscalía dará a conocer la información que legalmente pueda hacerse pública, previsiblemente entre el lunes y martes próximos. El análisis busca reconstruir las comunicaciones de los jóvenes, identificar contactos y grupos digitales, así como revisar publicaciones, búsquedas y otros elementos que permitan determinar si existió influencia externa, planeación previa o interacción con personas que compartieran contenidos relacionados con hechos violentos.

El fiscal destacó que las investigaciones se desarrollan en coordinación con instancias federales, debido a que los hallazgos podrían aportar información relevante no solo para Coahuila, sino también para acciones preventivas en otras entidades. BUSCAN ESTABLECER CONTACTO CON FAMILIARES Paralelamente, personal de investigación de la Fiscalía de Coahuila mantiene comunicación con los familiares directos de las personas que resultaron heridas durante la agresión y continúa las gestiones para localizar a familiares de los dos detenidos. De acuerdo con Fernández Montañez, hasta el momento no se ha logrado establecer contacto directo con ellos y la información disponible indica que dejaron su lugar habitual de residencia en el ejido La Unión y se trasladaron a un sitio todavía no determinado. Esta localización forma parte de las diligencias necesarias para ampliar la información relacionada con el entorno familiar, social y personal de los investigados. REFUERZAN INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA PREVENTIVA El titular de la Fiscalía calificó el caso como atípico para el estado y aseguró que las instituciones no solo trabajan para esclarecer los hechos, sino también para blindar los mecanismos de prevención. Sobre la posible vinculación con un “pseudo fanatismo” hacia agresores internacionales, aclaró que es una línea bajo análisis que deberá comprobarse mediante peritajes digitales y las indagatorias en curso.

Fernández Montañez destacó que la coordinación en seguridad es permanente y que, ante eventos extraordinarios, la respuesta institucional debe ser rápida, profunda y orientada a anticipar nuevos riesgos. Asimismo, descartó que exista una amenaza concreta contra otros planteles educativos en la entidad, aunque advirtió que la investigación seguirá a fondo para conocer el alcance de las redes y comunicaciones digitales de los implicados.

Finalmente, recordó la postura del gobernador Manolo Jiménez Salinas de no bajar la guardia en materia de seguridad, reiterando la colaboración con instancias federales y el compromiso de informar sobre los avances conforme los peritajes arrojen resultados sólidos. AUDIENCIA INICIAL EL DOMINGO El fiscal evitó confirmar diagnósticos médicos de los detenidos, al señalar que no corresponde a la autoridad revelar datos clínicos. Indicó que, hasta el momento, no existen indicios de que los jóvenes estuvieran bajo los efectos del alcohol o drogas durante el ataque. A poco más de 24 horas de los hechos ocurridos en la Secundaria General Número 13, el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación, el análisis de indicios, la recopilación de testimonios y la revisión de elementos digitales. La audiencia inicial está prevista para este domingo 4 de octubre. En ella, la representación social expondrá los hechos ante un juez de control y formulará las imputaciones correspondientes; también podrá solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, cuya determinación corresponderá a la autoridad judicial.

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con la clasificación jurídica de los delitos, las penas podrían alcanzar hasta 60 años de prisión. Sin embargo, será el desarrollo del proceso y, en su caso, una sentencia los que determinen las responsabilidades y sanciones definitivas. La Fiscalía General del Estado reiteró que las líneas de investigación permanecen abiertas para esclarecer tanto la posible planeación de los hechos como el entorno previo de los dos detenidos.