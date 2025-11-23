Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata

Coahuila
/ 23 noviembre 2025
    Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata
    Estos casos han reportado un relevante incremento en el último año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Foto: Especial

Experto afirma que esta alza se debe a una mejora en la capacidad de detección; llama a procurar una detección temprana

Los tumores malignos de próstata han registrado un incremento de 42 por ciento en el último año, según datos del boletín epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal con corte al cierre de octubre de este año.

El urólogo Aldo Reyna, consultado por VANGUARDIA, explicó que este incremento en las estadísticas está relacionado directamente con una mayor capacidad de detección. A su juicio, el alza no se debe a un factor ambiental, sino a que el sistema de diagnóstico ha mejorado y es más eficiente que en años anteriores.

El doctor Reyna detalló que existen tres factores de riesgo fundamentales y ampliamente documentados a nivel internacional para el desarrollo de este tipo de cáncer: la edad avanzada, los antecedentes familiares y la raza.

Recordó que el cáncer de próstata es principalmente una enfermedad del adulto mayor. La mayoría de los casos se registran entre los 60 y 75 años, aunque también se han detectado pacientes más jóvenes, entre los 50 y 55 años.

Explicó que tener un familiar de primera línea —como el padre o un hermano mayor— que haya padecido cáncer de próstata incrementa el riesgo en comparación con quienes no tienen este antecedente.

En cuanto al tercer factor, señaló que “está muy documentado” que los hombres de raza negra presentan el mayor riesgo, seguidos por los hispanos o latinos y, finalmente, por los de raza blanca.

Si bien existen otros factores como la obesidad, el tabaquismo y dietas altas en alimentos procesados, el especialista los considera secundarios, pues su relación directa con la enfermedad no ha sido plenamente demostrada.

DETECCIÓN TEMPRANA, VITAL

Para contrarrestar el riesgo, el doctor Reyna enfatizó la importancia del tamizaje y la detección temprana.

En la población masculina general sin antecedentes familiares, el tamizaje debe iniciar a los 50 años de edad. En hombres con familiares directos enfermos, los estudios deben comenzar a los 45 años.

La detección temprana se realiza mediante tres herramientas: la consulta médica con entrevista y análisis de factores de riesgo; la revisión física; y la prueba de Antígeno Prostático Específico, un estudio de sangre de laboratorio.

Si los resultados son normales y no existen signos de sospecha, la prueba debe repetirse una vez al año entre los 50 y 60 años, y cada seis meses después de los 60. Cuando los valores se encuentran fuera de rango, el paciente se convierte en un caso sospechoso y requiere estudios especializados como biopsias e imágenes.

El especialista destacó que esta enfermedad cuenta con diversos tratamientos, cuya elección depende de la etapa en la que se detecte.

Temas


Cáncer
Prevención
Salud

Localizaciones


Coahuila

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

