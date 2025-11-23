Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata

Los tumores malignos de próstata han registrado un incremento de 42 por ciento en el último año, según datos del boletín epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal con corte al cierre de octubre de este año.

El urólogo Aldo Reyna, consultado por VANGUARDIA, explicó que este incremento en las estadísticas está relacionado directamente con una mayor capacidad de detección. A su juicio, el alza no se debe a un factor ambiental, sino a que el sistema de diagnóstico ha mejorado y es más eficiente que en años anteriores.

El doctor Reyna detalló que existen tres factores de riesgo fundamentales y ampliamente documentados a nivel internacional para el desarrollo de este tipo de cáncer: la edad avanzada, los antecedentes familiares y la raza.

Recordó que el cáncer de próstata es principalmente una enfermedad del adulto mayor. La mayoría de los casos se registran entre los 60 y 75 años, aunque también se han detectado pacientes más jóvenes, entre los 50 y 55 años.

Explicó que tener un familiar de primera línea —como el padre o un hermano mayor— que haya padecido cáncer de próstata incrementa el riesgo en comparación con quienes no tienen este antecedente.

En cuanto al tercer factor, señaló que “está muy documentado” que los hombres de raza negra presentan el mayor riesgo, seguidos por los hispanos o latinos y, finalmente, por los de raza blanca.