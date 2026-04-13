Exabogado de Astrid ‘N’, acusada por caso ‘Tía Paty’, presenta iniciativa contra acecho digital

MONTERREY, NL.- José Ulises Treviño, ex abogado de Astrid ‘N’ acusada del caso de la ‘Tía Paty’, acudió al Congreso de Nuevo León para presentar una iniciativa de ley en contra del acecho digital y exposición ilícita y sistemática de la vida privada. El litigante dijo que busca que el Código Penal del estado contemple la tipificación de dichos delitos con sanciones de 2 a 5 años de prisión y multas de 500 a mil 500 UMA´s. “Esto hace falta desde hace años y creemos que es algo que va a traer muy buenas conductas es lo que hace falta un poquito de educación en este tema, como se maneja en las redes sociales. Es sobre acoso, es sobre acecho”, dijo.

La propuesta busca cerrar los vacíos legales que existen frente a las nuevas formas de violencia, a través de la sanción a conductas de vigilancia reiterada, monitoreo constante y difusión sistemática de información personal sin consentimiento. Aclaró que la iniciativa no van en contra de la libertad de expresión ni de la prensa, sino contra lo que se publica para desacreditar y hacer un daño. ”Ya cuando esto se convierte en un acecho hacia las personas, en una circunstancia que hasta te están persiguiendo y haciendo inventos de tu persona ya es cuando debe de prevalecer el derecho y poder proteger”, dijo. Hasta hace poco Treviño fungió como abogado de Astrid ‘N’ acusada de ser administradora de la página ‘Tía Paty’ que publicaba información para desacreditar personas o negocios y a cambio de retirarla solicitaba un monto económico.

El litigante dijo que con esta iniciativa de ley que presentó ante la Oficialía de Partes podrían evitarse casos como el de ‘Tía Paty’ que escaló hasta el delito de extorsión. ”Lo que está sucendiendo es por falta de regulación, están regulando solamente las cuestiones de pornografía, sexuales, pero hasta ahorita no ha habido quien ponga este punto sobre la mesa, urgente, para poder que se legisle y se apruebe”, señaló. Especificó que la violencia digital y el acecho pueden ocasionar desde divorcios hasta suicidios o perjudicar a menores de edad. ”Yo creo que si nosotros contextualizamos esta iniciativa que nos ha costado un poquito de estudio, evitariamos estas conductas no llegarían hasta ahí (como la Tía Paty)”, afirmó.

Treviño acudió a presentar la iniciativa de ley acompañado de Cuauhtémoc Villarreal Cantú, ciudadano y víctima directa del acecho digital y la exposición ilícita. El litigante expuso que la iniciativa reconoce el equilibrio entre libertad de expresión y protección de derechos, excluyendo el interés público legítimo. Además, busca garantizar protección efectiva, certeza jurídica y actuación oportuna ante daños psicológicos y reputacionales.

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